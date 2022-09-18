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Будет дебют. Матч между Шотландией и Украиной обслужит итальянский рефери
Раньше он с "сине-желтыми" не встречался
Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назначила официальных лиц, обслуживающих перенесенный матч первого тура Лиги нация между Шотландией и Украиной.
Главным арбитром станет итальянец Маурицио Мариани. Раньше он никогда не пересекался не только с "сине-желтыми", но вообще и со всеми украинскими командами.
На бровках ему будут помогать соотечественники Даниэле Биндони и Альберто Тегони, четвертый арбитр - Микель Фаббри.
О рефери VAR речь в отчете УЕФА не идет
Поединок состоится 21 сентября. Команды сыграют в Глазго, а стартовый свисток запланирован на 21:45 по Киеву.
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