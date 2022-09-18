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Будет дебют. Матч между Шотландией и Украиной обслужит итальянский рефери

Национальная сборная Украины
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Раньше он с "сине-желтыми" не встречался

Будет дебют. Матч между Шотландией и Украиной обслужит итальянский рефери

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА назначила официальных лиц, обслуживающих перенесенный матч первого тура Лиги нация между Шотландией и Украиной.

Главным арбитром станет итальянец Маурицио Мариани. Раньше он никогда не пересекался не только с "сине-желтыми", но вообще и со всеми украинскими командами.

На бровках ему будут помогать соотечественники Даниэле Биндони и Альберто Тегони, четвертый арбитр - Микель Фаббри.

О рефери VAR речь в отчете УЕФА не идет

Поединок состоится 21 сентября. Команды сыграют в Глазго, а стартовый свисток запланирован на 21:45 по Киеву.

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В статье: Украина Шотландия
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Источник:
UEFA

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