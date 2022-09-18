Официально: Матчи Украины в Лиге наций покажут в эфире Национального телемарафона

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что матчи национальной сборной Украины в Лиге наций против Шотландии и Армении покажут в эфире Национального телемарафона.

"Благодарю за это УЕФА, бесплатно передавший права на показ матчей, Офис Президента Украины за содействие и канал ICTV за организацию трансляции! Для тех, кто не сможет посмотреть трансляцию в эфире телемарафона, матчи будут транслироваться на официальном ютуб-канале Украинская Ассоциация Футбола.

Следовательно, все болельщики в Украине смогут свободно просмотреть эти поединки и поддержать главную команду у своих экранов телевизоров и смартфонов. Мы сознательно шли к такому решению по организации трансляций этих игр ради того, чтобы сделать их максимально доступными и прежде всего для наших воинов-защитников, благодаря героизму которых национальная сборная Украины может продолжать выступления на международной арене.

Команда Александра Петракова имеет честь, и все футболисты и тренеры особенно сейчас осознают эту ответственность, представлять нашу страну в европейских соревнованиях. И посвящают каждый матч, каждый свой выход на поле Вооруженным силам Украины. Готовимся болеть за сборную и продолжаем ежедневно поддерживать наших военных! Слава Героям! Слава ВСУ! Слава Украине!", - сообщил Павелко.