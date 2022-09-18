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Официально: Матчи Украины в Лиге наций покажут в эфире Национального телемарафона
Против Шотландии и Армении
УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что матчи национальной сборной Украины в Лиге наций против Шотландии и Армении покажут в эфире Национального телемарафона.
"Благодарю за это УЕФА, бесплатно передавший права на показ матчей, Офис Президента Украины за содействие и канал ICTV за организацию трансляции! Для тех, кто не сможет посмотреть трансляцию в эфире телемарафона, матчи будут транслироваться на официальном ютуб-канале Украинская Ассоциация Футбола.
Следовательно, все болельщики в Украине смогут свободно просмотреть эти поединки и поддержать главную команду у своих экранов телевизоров и смартфонов. Мы сознательно шли к такому решению по организации трансляций этих игр ради того, чтобы сделать их максимально доступными и прежде всего для наших воинов-защитников, благодаря героизму которых национальная сборная Украины может продолжать выступления на международной арене.
Команда Александра Петракова имеет честь, и все футболисты и тренеры особенно сейчас осознают эту ответственность, представлять нашу страну в европейских соревнованиях. И посвящают каждый матч, каждый свой выход на поле Вооруженным силам Украины. Готовимся болеть за сборную и продолжаем ежедневно поддерживать наших военных! Слава Героям! Слава ВСУ! Слава Украине!", - сообщил Павелко.
Напомним, наша сборная сыграет против Шотландии 21 и 27 сентября в 21:45, а против Армении – 24 сентября в 16:00.
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