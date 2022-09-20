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Яремчук: Живу новостями с фронта, просто горжусь тем, что я украинец

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Роман всегда четко проявлял свою позицию

Яремчук: Живу новостями с фронта, просто горжусь тем, что я украинец

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард сборной Украины Роман Яремчук перед матчем с Шотландией в Лиге наций выразил надежуду, что команда сможет порадовать украинцев, в том числе тех, кто защищает страну от российских оккупантов на фронте.

"Нужно людей сейчас радовать победами, хорошими играми, красивыми голами. Обрадовать наших воинов, которые за нас отдают свою жизнь. Потому не может быть никаких оправданий. Когда ты приезжаешь в сборную, то неважно, сколько ты играешь, нужно выходить и отдавать всего себя.

Ситуация на фронте? Я живу новостями, всегда читаю, просто горжусь тем, что я украинец. Гордость за то, что у нас такой сильный народ, что мы вместе развиваемся, у нас сильный президент, сильная армия. Просто гордость за то, что мы не только говорим, но и продвигаемся. Я надеюсь, что это только начало", – сказал Яремчук.

Напомним, что матч Лиги наций состоится в среду, 21 сентября, и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Шотландия Роман Яремчук
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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.09.2022 в 21:39
президент при чому тут?..
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+1
0
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Drovko (Lviv)
20.09.2022 в 21:52
Головнокомандуючий...і не втік як дехто...вже одне це заслуговує поваги
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