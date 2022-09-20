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Яремчук: Живу новостями с фронта, просто горжусь тем, что я украинец
Роман всегда четко проявлял свою позицию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард
"Нужно людей сейчас радовать победами, хорошими играми, красивыми голами. Обрадовать наших воинов, которые за нас отдают свою жизнь. Потому не может быть никаких оправданий. Когда ты приезжаешь в сборную, то неважно, сколько ты играешь, нужно выходить и отдавать всего себя.
Ситуация на фронте? Я живу новостями, всегда читаю, просто горжусь тем, что я украинец. Гордость за то, что у нас такой сильный народ, что мы вместе развиваемся, у нас сильный президент, сильная армия. Просто гордость за то, что мы не только говорим, но и продвигаемся. Я надеюсь, что это только начало", – сказал Яремчук.
Напомним, что матч Лиги наций состоится в среду, 21 сентября, и начнется в 21:45.
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