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Все, кроме новичка из Днепра-1. Известна заявка сборной Украины на матч с Арменией
Эдуард Сарапий точно не сыграет
Фото: УАФ
Сегодня, 24-го сентября, сборная Украины проведет свой предпоследний матч группового раунда Лиги наций 2022/23. В Ереване подопечные Александра Петракова будут противостоять Армении.
В заявку на матч вошли все игроки, находящиеся сейчас в расположении сборной Украины, кроме новичка Эдуарда Сарапия.
Заявка сборной Украины на матч с Арменией (по номерам):
1. Евгений Волынец, 2. Валерий Бондарь, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбык, 12. Андрей Лунин, 13. Илья Забарный, 14. Даниил Игнатенко, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Пихаленок, 18. Александр Тымчик, 19. Тарас Качараба, 20. 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.
Добавим, что Сарапий был довызван в расположение команды из резервного списка. Александр Петраков объяснил это решение тем, что многие игроки сборной Украины "висят" на желтых карточках, а впереди еще матч с Шотландией (27-го сентября).
После четырех туров сборная Украины занимает в своей группе вторую позицию.
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