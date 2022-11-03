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"Мне 65 лет, но я не старый" - Петраков рассказал о своих страхах и мечтах
Коуч еще поработает
УАФ / Фото Грігора Григоряна
Главный тренер
"Чего я боюсь? Боюсь заболеть. И не хочу быть старым. Я работаю с молодыми ребятами, и, возможно, мне кажется, но я не старый.
Мне 65 лет, но я хочу работать и приносить пользу футболу. И не просто так работать, а куда-то попасть, что-то выиграть.
В 65 у меня еще есть мечта. Я их не назову, но они у меня есть", - сказал Петраков в интервью каналу Fantastic Football.
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