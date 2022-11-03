"Мне 65 лет, но я не старый" - Петраков рассказал о своих страхах и мечтах

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о своих страхах, однако заявил, что не считает себя старым и мечтает о значительных достижениях в футболе.

"Чего я боюсь? Боюсь заболеть. И не хочу быть старым. Я работаю с молодыми ребятами, и, возможно, мне кажется, но я не старый.

Мне 65 лет, но я хочу работать и приносить пользу футболу. И не просто так работать, а куда-то попасть, что-то выиграть.

В 65 у меня еще есть мечта. Я их не назову, но они у меня есть", - сказал Петраков в интервью каналу Fantastic Football.