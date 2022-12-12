Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Петраков посетил школы с украинскими детьми в США - ФОТО
Визит коуча в США был посвящен премьере фильма "Помни сине-желтых"
Фото: instagram.com/uafukraine
Украинские футболисты и тренера продолжают поддерживать соотечественников как в Украине, так и за рубежом. Наставник главной команды страны Александр Петраков встретился с украинскими детьми в США.
Петраков посетил учебные заведения в Йонкерсе и Чикаго, где учатся украинские дети, сообщает социальные сети УАФ. 65-летний специалист ответил на их вопросы, а также продемонстрировал несколько футбольных упражнений.
Отметим, что визит Петракова в США был посвящен премьере фильма "Помни сине-желтых".
Популярное сейчас
- Нападающий Хорватии: Аргентина - это не только Месси. Надо остановить всю сборную
- Касильяс: Я бы хотел, чтобы Марокко или Хорватия выиграли ЧМ
- Срна: Грилиш был продан более чем за 100 млн, а уровень Мудрика не ниже
- Remember Blue & Yellow. ESPN выпустил фильм о жизни сборной Украины во время войны
- В Украине родилась девочка с именем Джавелина Хаймарсовна. ФОТО
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО