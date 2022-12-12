Петраков посетил школы с украинскими детьми в США - ФОТО

Украинские футболисты и тренера продолжают поддерживать соотечественников как в Украине, так и за рубежом. Наставник главной команды страны Александр Петраков встретился с украинскими детьми в США.

Петраков посетил учебные заведения в Йонкерсе и Чикаго, где учатся украинские дети, сообщает социальные сети УАФ. 65-летний специалист ответил на их вопросы, а также продемонстрировал несколько футбольных упражнений.

Отметим, что визит Петракова в США был посвящен премьере фильма "Помни сине-желтых".