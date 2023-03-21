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Лунин: Не хватает еще титула чемпиона мира на взрослом уровне

Национальная сборная Украины
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Андрей не стесняется ставить большие цели

Лунин: Не хватает еще титула чемпиона мира на взрослом уровне

Фото: Getty Images / Автор - неизвестен

Новина українською

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал свой вызов в сборную Украины на матч отбора Евро-2024 с Англией.

– Как оцениваешь свои кондиции?

– Все хорошо. Хорошо себя чувствую. Работаем каждый день. В этом сезоне играл больше, чем в предыдущих, так что ощущение и физически, и психологически – все хорошо.

– Быть чемпионом мира среди клубов – как это? Ты уже чемпион мира на уровне сборных, собираешь большие трофеи.

– Спасибо, но не хватает чемпиона мира на взрослом уровне. Еще есть над чем работать.

– Мы на старте серьезной квалификационной кампании. Англия, Италия – как ты смотришь в лицо этому вызову?

– Никогда не даю прогнозов, с кем бы ни играли. Все отлично понимают, кто у нас в группе. Кто такая Англия, кто такая Италия. Матчи будут сложнее, интереснее. Будем стараться получить положительный результат.

– Сыграть на "Уэмбли" – добавляет мотивации?

– Это история. Конечно, мотивация зашкаливает.

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В статье: Украина Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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