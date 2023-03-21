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Лунин: Не хватает еще титула чемпиона мира на взрослом уровне
Андрей не стесняется ставить большие цели
Фото: Getty Images / Автор - неизвестен
Голкипер "Реала" и
– Как оцениваешь свои кондиции?
– Все хорошо. Хорошо себя чувствую. Работаем каждый день. В этом сезоне играл больше, чем в предыдущих, так что ощущение и физически, и психологически – все хорошо.
– Быть чемпионом мира среди клубов – как это? Ты уже чемпион мира на уровне сборных, собираешь большие трофеи.
– Спасибо, но не хватает чемпиона мира на взрослом уровне. Еще есть над чем работать.
– Мы на старте серьезной квалификационной кампании. Англия, Италия – как ты смотришь в лицо этому вызову?
– Никогда не даю прогнозов, с кем бы ни играли. Все отлично понимают, кто у нас в группе. Кто такая Англия, кто такая Италия. Матчи будут сложнее, интереснее. Будем стараться получить положительный результат.
– Сыграть на "Уэмбли" – добавляет мотивации?
– Это история. Конечно, мотивация зашкаливает.
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