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Матч Англия – Украина на Уэмбли посетят 4 200 украинцев
Всего же на Уэмбли будет более 85 000 зрителей
Фото: The Telegraph
Матч отбора
Об этом сообщает главный футбольный обозреватель Times Sport Генри Винтер.
Также источник отмечает, что 4 200 из них – это будут украинские болельщики.
В частности, бесплатные билеты от Футбольной ассоциации Англии получили 1 000 украинцев и членов британских семей, приютивших их в стране после начала войны.
Напомним, что матч Англия – Украина пройдет 26 марта и начнется в 19:00.
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