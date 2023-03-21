Матч Англия – Украина на Уэмбли посетят 4 200 украинцев

Матч отбора Евро-2024 Англия – Украина на "Уэмбли" посетят более 85 000 зрителей.

Об этом сообщает главный футбольный обозреватель Times Sport Генри Винтер.

Также источник отмечает, что 4 200 из них – это будут украинские болельщики.

В частности, бесплатные билеты от Футбольной ассоциации Англии получили 1 000 украинцев и членов британских семей, приютивших их в стране после начала войны.

Напомним, что матч Англия – Украина пройдет 26 марта и начнется в 19:00.