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Национальная сборная Украины

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Матч Англия – Украина на Уэмбли посетят 4 200 украинцев

Национальная сборная Украины
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Всего же на Уэмбли будет более 85 000 зрителей

Матч Англия – Украина на Уэмбли посетят 4 200 украинцев

Фото: The Telegraph

Новина українською

Матч отбора Евро-2024 Англия – Украина на "Уэмбли" посетят более 85 000 зрителей.

Об этом сообщает главный футбольный обозреватель Times Sport Генри Винтер.

Также источник отмечает, что 4 200 из них – это будут украинские болельщики.

В частности, бесплатные билеты от Футбольной ассоциации Англии получили 1 000 украинцев и членов британских семей, приютивших их в стране после начала войны.

Напомним, что матч Англия – Украина пройдет 26 марта и начнется в 19:00.

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В статье: Украина Англия
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