На встрече с украинскими беженцами мальчик спросил Довбика, сколько ему платят за матч – ВИДЕО

Игроки сборной Украины в Лондоне встретились с украинскими детьми, которые были вынужденны бежать из Украины из-за полномасштабной войны России. Один из мальчиков решился задать вопрос Артему Довбику.

Маленький украинец спросил: "Сколько тебе платят за один матч?". Все собравшиеся сразу же разразились смехом.

Артем ответил, что игрокам не платят за каждый поединок, а у них месячная зарплата.

Начало эпизода 7:29.

Отметим, что сборная Украины с 20 марта базируется в Лондоне. “Сине-желтые” под руководством Ротаня сыграли один спарринг, а 26 марта они встретятся против сборной Англии на Уэмбли.