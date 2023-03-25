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На встрече с украинскими беженцами мальчик спросил Довбика, сколько ему платят за матч – ВИДЕО
Этот вопрос очень разрядил обстановку
Getty Images/Global Images Ukraine
Игроки сборной Украины в Лондоне встретились с украинскими детьми, которые были вынужденны бежать из Украины из-за полномасштабной войны России. Один из мальчиков решился задать вопрос Артему Довбику.
Маленький украинец спросил: "Сколько тебе платят за один матч?". Все собравшиеся сразу же разразились смехом.
Артем ответил, что игрокам не платят за каждый поединок, а у них месячная зарплата.
Начало эпизода 7:29.
Отметим, что сборная Украины с 20 марта базируется в Лондоне. “Сине-желтые” под руководством Ротаня сыграли один спарринг, а 26 марта они встретятся против сборной Англии на Уэмбли.
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