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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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На встрече с украинскими беженцами мальчик спросил Довбика, сколько ему платят за матч – ВИДЕО

Национальная сборная Украины
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Этот вопрос очень разрядил обстановку

На встрече с украинскими беженцами мальчик спросил Довбика, сколько ему платят за матч – ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игроки сборной Украины в Лондоне встретились с украинскими детьми, которые были вынужденны бежать из Украины из-за полномасштабной войны России. Один из мальчиков решился задать вопрос Артему Довбику.

Маленький украинец спросил: "Сколько тебе платят за один матч?". Все собравшиеся сразу же разразились смехом.

Артем ответил, что игрокам не платят за каждый поединок, а у них месячная зарплата.

Начало эпизода 7:29.

Отметим, что сборная Украины с 20 марта базируется в Лондоне. “Сине-желтые” под руководством Ротаня сыграли один спарринг, а 26 марта они встретятся против сборной Англии на Уэмбли.

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В статье: Украина Артем Довбик
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