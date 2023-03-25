Пятов: Блохин был очень хорошим мотиватором на Евро-2012

Вратарь "Шахтера" и бывший голкипер сборной Украины Андрей Пятов вспомнил матч со Швецией (2:1) на Евро-2012:

"Это была сложная игра. У них был свой Златан, у нас - свой Шевченко. Это была их игра. Я понимал, что это две фигуры, которые для каждой страны что-то сделали, и это их последний шанс. Андрей Николаевич тоже понимал, что это его последняя возможность попасть, завоевать что-нибудь ценное, и первую игру он просто выдал невероятную.

Я даже многим нападающим ставлю его игру головой в пример. Не могу точно сказать, сколько лет ему тогда было, но человек ныряет под бутсы своим лицом, и делает то, чего ждала вся страна.

У нас тогда был Блохин Олег Владимирович. Он мотиватор очень хороший, со своей фигурой и удачей, но где-то тактически он не очень нам подсказывал. Потому я видел, что Андрей Николаевич брал это на себя. Он тогда уже поиграл в "Челси", поработал со многими тренерами.

В первом тайме Ибрагимович ударил, я не видел момент удара, и мяч как какой-то шар полетел. Хорошо, что я подставил две руки. Матчи с такими командами как "Челси" чему-то учат. Я помнил момент с Торресом и выбрал правильное решение. У меня были свои ошибки, сейчас стараюсь меньше их делать. Тоже подсказываю молодым", - сказал Пятов.