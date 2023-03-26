Пытаясь укротить льва. Чем Украина запомнилась в матчах с Англией

Украина начинает квалификационный путь матчем против самого тяжелого соперника. Англия справедливо владеет привилегированным статусом, ведь может похвастаться выдающейся историей, кубком мира и игроками, десятилетиями делавшими погоду на международной арене. Поэтому вряд ли кто-нибудь будет спорить, что встреча с «тремя львами» - это всегда событие.

Мы пересекались с родоначальниками футбола восемь раз и в основном все эти матчи оставили заметный отпечаток. Поэтому предлагаем напомнить о самых памятных моментах.

Первый поединок для нас, последние голы в исполнении англичан

На самом деле здесь нет ничего противоречивого. Лично мы провели дебютный матч, а вот для британцев он стал предпоследним - после встречи с немцами в квалификации ЧМ-2002 культовый Уэмбли был закрыт и демонтирован. Учитывая, что в октябре 2000-го единственным мячом отличился Дитмар Хаманн, майская дуэль с Украиной имела особую нотку - именно нам хозяева забили последние голы в истории величественного сооружения. Такое себе достижение, но все же «автографы» поставили Робби Фаулер и Тони Адамс.

В то же время нужно сказать, что подопечные Валерия Лобановского не приехали на прогулку по Лондону и, несмотря на товарищеский статус, продемонстрировали достойную игру. Да, мы допустили две серьезные ошибки, но Вячеслав Кернозенко не испортил дебют - несколько раз вратарь откровенно спасал положение.

С нашей стороны постоянную угрозу создавал Шевченко - первые десять минут показал, что с ним необходимо считаться, в дальнейшем удачно взаимодействовал с Сергеем Ребровым и едва не восстановил равновесие. Сначала Лужный совершил навес, после которого Андрей пробил в Найджела Мартина, затем уже сам нападающий "Милана" выполнил опасный штрафной - не хватило совсем немного. Ничего-ничего, все впереди.

“Встретились две сильные команды. Украина - самая лучшая из тех, кто не попал на Евро. Технически сильная команда, что она сегодня и показала. Мы выиграли, поскольку лучше действовали во втором тайме, плюс нас выручил голкипер”, - резюмировал Алан Ширер, автор двух ассистов.

Наконец-то голевой почин

В 2004 году Украина была разбита 0:3 (Дэвид Бекхэм оформил гол плюс пас) и только в 2009-м распечатала владение соперника - произошло это в отборочном цикле ЧМ-2010. Там мы двигались неплохо - разобрались с Беларусью, Казахстаном и расписали ничью с хорватами, прямыми претендентами на второе место группы.

Англия же сыграла на матч больше и выдала практически безупречную дистанцию - 12 очков, 14 забитых и 3 пропущенных. Утешало то, что за исключением дуэли с Андоррой три льва давали шансы всем - на это намекнул Алексей Михайличенко на пресс-конференции.

Что интересно, наставник "желто-синих" пошел на сознательный риск - на острие выпустил Милевского и Воронина, а Шевченко отправил на скамью запасных. По состоянию на 2009-й легенда действительно не поражала (перезапуск карьеры в “Милане” полностью провалился), однако все равно нужно было иметь стержень, чтобы решиться на такой шаг. Как это повлияло?

Мы не уверены, помог бы Шева, если бы появился со старта - Англия понеслась вперед, открыла счет на 29 минуте (Лемпард подал с углового, а Терри скинул на Питера Крауча), много атаковала с разных позиций и была близка, чтобы снять вопрос по поводу победителя еще в первом тайме.

BBC назвал нас "неприметными в атаке, но выносливее Словакии" (накануне Фабио Капелло разгромил словаков 4:0 в "товарняке") и подчеркнул, что "Украина рисковала взять очко, которого едва заслужила". Тут как раз свое слово сказал Шевченко, заменивший Воронина - розыгрыш штрафного на 74 минуте спровоцировал путаницу в штрафной площадке "трех львов", мяч отлетел к Андрею и тот без раздумий "прошил" Дэвида Джеймса.

Жаль, что не вытерпели - за несколько минут до финального свистка Англия провела схожий эпизод и одинокий Джон Терри без проблем протолкнул мяч мимо Андрея Пятова. С другой стороны, итог закономерен - когда-то удача должна была закончиться.

Стойка, Назаренко и Днепр-Арена

Продолжаем разбирать отбор ЧМ-2010. После очного поединка на "Уэмбли" Алексей Михайличенко не растерялся и за исключением неожиданной ничьей с Беларусью (0:0, причем мы могли легко уступить) зафиксировал добротный отрезок. Боевая перестрелка с хорватами (2:2), камбек против Казахстана (2:1) и 5:0 Андорре - моментами нам везло, но в кармане было 15 очков. Англия же неслась со скоростью света – 7 матчей и максимальный результат.

Учитывая это, победа над британцами еще ценнее, да и вообще она по праву входит в золотой фонд украинского футбола. Мы не вымучили гол, не молились небесам и запасались успокоительным, а смело диктовали собственные условия, чем сбили оппонента с толку. Безусловно, затем английские СМИ оправдывались, писали, что Роберт Грин всегда являлся самым слабым звеном в арсенале Капелло.

Пусть и так, а нам что? Вратарь "Вест Хэма" срубил Артема Милевского, Шевченко не реализовал пенальти, попав в штангу, и "желто-синие" после этого остановились? Зачастую подобное является своеобразным катарсисом, способным сломать и перевернуть ситуацию, однако не в этот раз - мы прессинговали, заставляли ошибаться и на 30-й минуте воплотили преимущество. Сергей Назаренко запустил пушку, мяч срикошетил от Эшли Коула и залетел в сетку - опять же это не подарок судьбы, а финальный штрих плодотворной работы.

Отдельно отметим атмосферу на "Днепр-Арене" - болельщики устроили файер-шоу, но явно переборщили. Дамир Скомина делал перерывы для того, чтобы персонал убрал петарды, которыми забрасывалось поле, и все это было замечено в УЕФА. Ходили разговоры о дисквалификации стадиона, звучали угрозы о техническом поражении (что могло бы поставить крест на перспективах попадания на ЧМ), но чиновники ограничились штрафом в 50 тысяч евро. Тем не менее, в Днепре еще очень долго не видели сборную, фактически целых десять лет.

Так там же гол

Самый известный эпизод соперничества, всколыхнувший всю страну. Дубль Шевченко против Швеции подарил надежду на выход в плей-офф домашнего Евро; даже после поражения французам в воздухе витали нотки оптимизма - в третьем туре мы должны были померяться силами как раз с англичанами.

Был ли страх? Нет. Рой Ходжсон был удивительно осторожным в течение турнира и не внушал ощущение безнадежности в глазах своих конкурентов - об этом свидетельствуют 1:1 с французами и нервная перестрелка со шведами (3:2), где скандинавы претендовали на три очка. Неужели мы хуже?

Уэйн Руни огорчил Андрея Пятова в начале второго тайма, однако статистика подтвердила - в определенных компонентах банда Олега Блохина превзошла "трех львов". 16 ударов, из которых 5 - в рамку, больший процент владения и куча фолов, что свидетельствовало о борьбе - гол стопроцентно назревал.

И он должен был произойти, если бы не судейская бригада Виктора Кашшаи: на 61 минуте Марко Девич разобрался с Хартом, но мяч вынес Джон Терри. Повтор четко показал взятие ворот, впрочем арбитр не отреагировал; "Так там же гол" - ошарашенно прокричал Виктор Вацко в телеэфире.

Есть немало мнений, утверждающих: Кашшаи поступил правильно, поскольку предварительно был офсайд у Артема Милевского. Ну знаете, если бы лайнсмен действительно это увидел, то сделал бы невозможным скандал - а так все развивалось в рамках тогдашних правил и реалий. К тому же сам венгр признал: "После матча мы посмотрели повтор, проанализировали ситуацию и сразу же поняли, что допустили ошибку".

Жаль, что мы так и не узнали, как бы завершился поединок в случае 1:1. Никто из виновников не понес наказание, но инцидент повлиял на прогресс футбола – широкая дискуссия подытожилась внедрением технологии фиксации гола.

Перформанс Коноплянки

Возвращение Евгения Коноплянки накануне с Англией вызвало ностальгические нотки - именно он забил один из самых ярких и важнейших голов в карьере за сборную. Причем выстрел мог послужить реваншем за события на Евро, но за несколько минут до окончания основного времени мяч предательски попал в руку Евгения Хачериди. Судья был неумолим и указал на одиннадцатиметровую отметку – Фрэнк Лэмпард безупречно исполнил пенальти.

И какое же было послевкусие - опять мы остались ни с чем, хотя по нескольким аспектам опережали оппонента. Украина много комбинировала, не боялась идти вперед, предлагала интересные решения - Ярмоленко, Зозуля, Ротань, Коноплянка наседали на штрафную и заставили попотеть Харта.

Без сомнения, Коноплянка применил все индивидуальное мастерство, сняв паутину с "девятки", однако его гол был следствием коллективного прессинга и банального отсутствия страха. Евгений так и сказал журналистам: “Мы играли без страха. Но даже несмотря на упущенную победу, результат считаю удовлетворительным. Все довольны игрой. Одно очко на "Уэмбли" не каждой команде удается взять".

Знаете, в чем изюминка? Ассист на Коно оформил Руслан Ротань.

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Ответный матч на “Олимпийском” в сентябре 2013-го получился пресноватым, а последняя встреча на Евро-2020 не запомнилась хоть чем-то хорошим в нашем исполнении - а как комментировать 0:4? Как видите, Украина только раз одолела грозного визави, но практически всегда радовала заметными моментами. Надеемся, очередное сражение принесет положительные эмоции.