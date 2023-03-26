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Кучер: Вся Украина будет смотреть матч с Англией
Тренер понимает, насколько важное это событие для украинцев
scdnipro1.com.ua
Наставник "Днепра-1" Александр Кучер рассказал о собственном отношении к проведению чемпионата Украины в условиях военного положения.
"Вся Украина будет смотреть матч с Англией. Продолжаем играть, потому что хотим подарить людям положительные эмоции. Если сможем отвлечь их от того, чем они живут, то наша миссия выполнена. Поэтому счастлив, что снова играем в УПП.
Самое страшное для меня было в начале войны. Мои родственники были в Харькове, а я был в тренировочном лагере в Турции. Хотел немедленно возвратиться домой, но все авиарейсы отменили. Моя семья была там, бомбы летали над их головами", – сказал Кучер.
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