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Ребров все-таки в сборной. СМИ назвали дату официальной презентации тренера

Национальная сборная Украины
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Кажется, мыльная опера подходит к завершению

Ребров все-таки в сборной. СМИ назвали дату официальной презентации тренера

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров до конца мая будет представлен в качестве наставника национальной сборной Украины.

Как сообщает "ВЗБІРНА", презентация нового главного тренера сборной Украины Сергея Реброва и его штаба состоится 30 мая.

Источник утверждает, что 28 мая, на следующий день после финального матча Кубка Лиги ОАЭ с "Аль-Шарджей", Ребров и его ассистенты попрощаются с "Аль-Айном", а уже на следующий день прибудут в Киев.

Отмечается, что других вариантов у УАФ нет, но при этом презентация может сместиться максимум на сутки.

При этом, уже 5 июня сборная должна впервые собраться во главе с Ребровым и начать подготовку к июньским матчам отбора Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

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Изменено время начала матча между сборными Украины и Мальты
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В статье: Сергей Ребров Украина Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
ВЗБІРНА

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