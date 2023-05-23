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Ребров все-таки в сборной. СМИ назвали дату официальной презентации тренера
Кажется, мыльная опера подходит к завершению
Фото: facebook.com/alainfcae
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров до конца мая будет представлен в качестве наставника национальной
Как сообщает "ВЗБІРНА", презентация нового главного тренера сборной Украины Сергея Реброва и его штаба состоится 30 мая.
Источник утверждает, что 28 мая, на следующий день после финального матча Кубка Лиги ОАЭ с "Аль-Шарджей", Ребров и его ассистенты попрощаются с "Аль-Айном", а уже на следующий день прибудут в Киев.
Отмечается, что других вариантов у УАФ нет, но при этом презентация может сместиться максимум на сутки.
При этом, уже 5 июня сборная должна впервые собраться во главе с Ребровым и начать подготовку к июньским матчам отбора Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).
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