Ребров все-таки в сборной. СМИ назвали дату официальной презентации тренера

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров до конца мая будет представлен в качестве наставника национальной сборной Украины .

Как сообщает "ВЗБІРНА", презентация нового главного тренера сборной Украины Сергея Реброва и его штаба состоится 30 мая.

Источник утверждает, что 28 мая, на следующий день после финального матча Кубка Лиги ОАЭ с "Аль-Шарджей", Ребров и его ассистенты попрощаются с "Аль-Айном", а уже на следующий день прибудут в Киев.

Отмечается, что других вариантов у УАФ нет, но при этом презентация может сместиться максимум на сутки.

При этом, уже 5 июня сборная должна впервые собраться во главе с Ребровым и начать подготовку к июньским матчам отбора Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).