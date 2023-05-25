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Пятова не будет в тренерском штабе Реброва в сборной Украины - Источник
По двум причинам
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов не войдет в штаб Сергея Реброва в сборной Украины в статусе тренера голкиперов.
Об этом ИА "Центр новин" сообщили источники в сборной Украины.
"Первое – это контракт Пятова в "Шахтере", он действует до 30 июня. Второе, при большом желании тренировать сборную, у Пятова нет тренерской лицензии. Он только начинает обучение.
Скорее всего, Пятов продлит контракт с "Шахтером". И будет играть еще год или два”, – отметил источник.
Отметим, что в этом сезоне Пятов принял участие лишь в одном матче - 2:0 с "Вересом" в ноябре прошлого года.
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