  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Пятова не будет в тренерском штабе Реброва в сборной Украины - Источник
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пятова не будет в тренерском штабе Реброва в сборной Украины - Источник

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

По двум причинам

Пятова не будет в тренерском штабе Реброва в сборной Украины - Источник

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов не войдет в штаб Сергея Реброва в сборной Украины в статусе тренера голкиперов.

Об этом ИА "Центр новин" сообщили источники в сборной Украины.

"Первое – это контракт Пятова в "Шахтере", он действует до 30 июня. Второе, при большом желании тренировать сборную, у Пятова нет тренерской лицензии. Он только начинает обучение.

Скорее всего, Пятов продлит контракт с "Шахтером". И будет играть еще год или два”, – отметил источник.

Отметим, что в этом сезоне Пятов принял участие лишь в одном матче - 2:0 с "Вересом" в ноябре прошлого года.

По теме
yellow-arrow
Стартовала продажа билетов на матч Украина - Мальта: реализация тикетов пройдет в 2 этапа
yellow-arrow
Пятов может войти в тренерский штаб Реброва в сборной Украины. УАФ лоббирует кандидатуру Худжамова
yellow-arrow
Ребров все-таки в сборной. СМИ назвали дату официальной презентации тренера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Украина
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Центр новин

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Moro (Київ)
25.05.2023 в 12:56
от і добре. Нахер цього переляканого стриженого пуделя
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде