Ребров окончательно определился с тренерским штабом в сборной Украины

Новый главный тренер сборной Украины (еще официально не представленный), окончательно определился с тренерским штабом.

По информации ТаТоТаке, к помощникам главного тренера (Висенте Гомесу, Альберто Босху и Глебу Платову) присоединятся тренер по работе с вратарями Рустам Худжамов, а также специалист по ОФП Хавьер Луруенья Лобо.

Хавьер – штатный физио "Шахтера", работавший в 2019 году в "Олимпике". Однако вполне возможно, что на постоянную основу в штаб Реброва на эту позицию впоследствии будет приглашен другой специалист.

Также отмечается, что уже завтра, после официального представления Реброва в качестве тренера, главная команда Украины отправляется в Германию для подготовки к матчу против местной сборной.