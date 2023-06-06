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Ребров окончательно определился с тренерским штабом в сборной Украины
Плюс Худжамов и испанский физио Шахтера Хавьер Луруенья Лобо
Новый главный тренер
По информации ТаТоТаке, к помощникам главного тренера (Висенте Гомесу, Альберто Босху и Глебу Платову) присоединятся тренер по работе с вратарями Рустам Худжамов, а также специалист по ОФП Хавьер Луруенья Лобо.
Хавьер – штатный физио "Шахтера", работавший в 2019 году в "Олимпике". Однако вполне возможно, что на постоянную основу в штаб Реброва на эту позицию впоследствии будет приглашен другой специалист.
Также отмечается, что уже завтра, после официального представления Реброва в качестве тренера, главная команда Украины отправляется в Германию для подготовки к матчу против местной сборной.
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