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Ребров окончательно определился с тренерским штабом в сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Плюс Худжамов и испанский физио Шахтера Хавьер Луруенья Лобо

Ребров окончательно определился с тренерским штабом в сборной Украины

Новина українською

Новый главный тренер сборной Украины (еще официально не представленный), окончательно определился с тренерским штабом.

По информации ТаТоТаке, к помощникам главного тренера (Висенте Гомесу, Альберто Босху и Глебу Платову) присоединятся тренер по работе с вратарями Рустам Худжамов, а также специалист по ОФП Хавьер Луруенья Лобо.

Хавьер – штатный физио "Шахтера", работавший в 2019 году в "Олимпике". Однако вполне возможно, что на постоянную основу в штаб Реброва на эту позицию впоследствии будет приглашен другой специалист.

Также отмечается, что уже завтра, после официального представления Реброва в качестве тренера, главная команда Украины отправляется в Германию для подготовки к матчу против местной сборной.

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В статье: Сергей Ребров Украина
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Источник:
ТаТоТаке

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