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Пихаленок: Это был юбилейный, 1000 матч сборной Германии, мы их поздравляем с этим
Сыграли вничью 3:3
uaf.ua
Хавбек
"Готовились к очень тяжелому матчу. Знали, что против нас играет гранд футбола. Думаю, мы выполнили все наставления тренера. К сожалению, в конце немцы нас немного дожали и сравняли счет.
После первого гола ребята немного успокоились, начали играть в свой футбол, забили снова, пошла игра. Мы могли выигрывать, но, к сожалению, под занавес поединка пропустили. Это юбилейный, 1000 матч сборной Германии, мы их поздравляем с этим. Будем работать.
Настрой на следующие поединки будет такой же. Мы должны все равно настраиваться как на товарищеские, так и на официальные игры", — сказал Александр Пихаленок.
Напомним, что следующий матч сборная Украины проведет в рамках отбора Евро-2024 - 16 июня против Северной Македонии.
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