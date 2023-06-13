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Национальная сборная Украины

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Пихаленок: Это был юбилейный, 1000 матч сборной Германии, мы их поздравляем с этим

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сыграли вничью 3:3

Пихаленок: Это был юбилейный, 1000 матч сборной Германии, мы их поздравляем с этим

uaf.ua

Новина українською

Хавбек сборной Украины Александр Пихаленок подвел итог товарищеского матча с Германией (3:3).

"Готовились к очень тяжелому матчу. Знали, что против нас играет гранд футбола. Думаю, мы выполнили все наставления тренера. К сожалению, в конце немцы нас немного дожали и сравняли счет.

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После первого гола ребята немного успокоились, начали играть в свой футбол, забили снова, пошла игра. Мы могли выигрывать, но, к сожалению, под занавес поединка пропустили. Это юбилейный, 1000 матч сборной Германии, мы их поздравляем с этим. Будем работать.

Настрой на следующие поединки будет такой же. Мы должны все равно настраиваться как на товарищеские, так и на официальные игры", — сказал Александр Пихаленок.

Напомним, что следующий матч сборная Украины проведет в рамках отбора Евро-2024 - 16 июня против Северной Македонии.

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В статье: Украина Германия Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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