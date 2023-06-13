Пихаленок: Это был юбилейный, 1000 матч сборной Германии, мы их поздравляем с этим

Хавбек сборной Украины Александр Пихаленок подвел итог товарищеского матча с Германией (3:3).

"Готовились к очень тяжелому матчу. Знали, что против нас играет гранд футбола. Думаю, мы выполнили все наставления тренера. К сожалению, в конце немцы нас немного дожали и сравняли счет.

После первого гола ребята немного успокоились, начали играть в свой футбол, забили снова, пошла игра. Мы могли выигрывать, но, к сожалению, под занавес поединка пропустили. Это юбилейный, 1000 матч сборной Германии, мы их поздравляем с этим. Будем работать.

Настрой на следующие поединки будет такой же. Мы должны все равно настраиваться как на товарищеские, так и на официальные игры", — сказал Александр Пихаленок.