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Северная Македония - Украина. Мудрик - лучший игрок по версии SofaScore, Цыганков - по версии WhoScored
Тымчик - худший игрок в составе сборной Украины
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сборная Украины под руководством Сергея Реброва сыграла выездной матч отбора Евро-2024 против Северной Македонии, в котором одержала волевую победу, проигрывая по ходу поединка 0:2,
Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили действия игроков в данном поединке.
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Лучшим игроком в составе обеих команд по версии SofaScore стал Михайил Мудрик, который отдал два ассиста – оценка 7.8.
А вот по версии WhoScored игрок матча – Виктор Цыганков, который забил один из голов и отдал ассист.
Самый низкий рейтинг у Украины по версии обоих сайтов у Александра Тымчика, который был заменен после первого тайма - 5.9 от SofaScore и 5.8 от WhoScored.
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