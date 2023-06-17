Северная Македония - Украина. Мудрик - лучший игрок по версии SofaScore, Цыганков - по версии WhoScored

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва сыграла выездной матч отбора Евро-2024 против Северной Македонии, в котором одержала волевую победу, проигрывая по ходу поединка 0:2, но завершив со счетом 3:2 .

Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили действия игроков в данном поединке.

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Лучшим игроком в составе обеих команд по версии SofaScore стал Михайил Мудрик, который отдал два ассиста – оценка 7.8.

А вот по версии WhoScored игрок матча – Виктор Цыганков, который забил один из голов и отдал ассист.

Самый низкий рейтинг у Украины по версии обоих сайтов у Александра Тымчика, который был заменен после первого тайма - 5.9 от SofaScore и 5.8 от WhoScored.