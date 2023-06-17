  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Северная Македония - Украина. Мудрик - лучший игрок по версии SofaScore, Цыганков - по версии WhoScored
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Северная Македония - Украина. Мудрик - лучший игрок по версии SofaScore, Цыганков - по версии WhoScored

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Тымчик - худший игрок в составе сборной Украины

Северная Македония - Украина. Мудрик - лучший игрок по версии SofaScore, Цыганков - по версии WhoScored

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва сыграла выездной матч отбора Евро-2024 против Северной Македонии, в котором одержала волевую победу, проигрывая по ходу поединка 0:2, но завершив со счетом 3:2.

Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили действия игроков в данном поединке.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лучшим игроком в составе обеих команд по версии SofaScore стал Михайил Мудрик, который отдал два ассиста – оценка 7.8.

А вот по версии WhoScored игрок матча – Виктор Цыганков, который забил один из голов и отдал ассист.

Самый низкий рейтинг у Украины по версии обоих сайтов у Александра Тымчика, который был заменен после первого тайма - 5.9 от SofaScore и 5.8 от WhoScored.

Северная Македония - Украина. Мудрик - лучший игрок по версии SofaScore, Цыганков - по версии WhoScored - изображение 1Северная Македония - Украина. Мудрик - лучший игрок по версии SofaScore, Цыганков - по версии WhoScored - изображение 2
По теме
yellow-arrow
Хорошо, что хорошо заканчивается. Северная Македония – Украина 2:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Мудрик: Хочу сказать - никогда не сомневайтесь во мне
yellow-arrow
Ребров: Важно, что сами игроки для себя решили, что так, как мы играли в первом тайме, играть нельзя
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Северная Македония Виктор Цыганков Александр Тымчик Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
17.06.2023 в 01:22
Друга фірма живе стереотипами, роздмуханими щедро сплаченою рекламою Мудрика, перша - дала значно більш коректні з точки зору істини оцінки.
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
17.06.2023 в 00:26
Погоджуюсь з графікою! Десь так і грали наші хлопці!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде