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Отбор к Евро-2024. Северная Македония - Украина 2:3. С легким перепугом

Национальная сборная Украины
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(3 голосов)

Характер у команды Сергея Реброва есть

Отбор к Евро-2024. Северная Македония - Украина 2:3. С легким перепугом

Фото - УАФ / Автор - невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Сергей Ребров на сто процентов повторил стартовый состав матча с Германией. Сыгранность для тренера сборной Украины важнее эффекта неожиданности. В конце концов, это логично, ведь какая неожиданность может быть в эпоху цифровых технологий и свободного распространения информации? А вот монолитность, единство – это действительно козырь. Это то, против чего не пойдешь голыми руками.

Стартовый состав сборной Украины: Трубин – Тимчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Судаков – Ярмоленко, Цыганков, Мудрик – Довбик

Северо-македонцы делали акцент на самоотдаче, безудержном желании, питаясь энергией пусть и не переполненных трибун. Где-то в глубине души команды царили и реваншистские настроения. Ведь поражение на Евро-2020 произошло всего два года назад.

Движения от хозяев было достаточно, но до поры до времени без опасности. Собственно, это можно сказать и об Украине. Уже на первой минуте дальний удар нанес Миколенко, однако после этого было долгое "молчание". В основном – борьба в центре поля. Со стыками. С остановками. С рваным темпом. Ближе к середине тайма подопечные Реброва получили возможность выбежать в контратаку, но Цыганков толком не распорядился мячом на финальной фазе.

У хозяев был момент со штрафного. Но максимально эффективно они использовали другой стандарт. Точнее, стандарты. Сначала была подача углового, после которой на дальней штанге выставленной вперед рукой сыграл Матвиенко. Дальше, соответственно, пенальти. Энис Барди его реализовал.

Плохо даже не это. Плохо то, что в атаке у сборной Украины ничего не было как до пропущенного гола, так и после. А северо-македонцы вдохновились. Сразу создали еще один момент, который сейвом нивелировал Трубин (вытащил мяч из-под штанги). Однако через несколько минут Анатолий просто застыл на месте, когда Эльмас влепил издалека обводным ударом. Просто потрясение. 0:2 еще до перерыва.

Могло быть и 0:3, если бы Трубин не вытащил выстрел Алиоского со штрафного. Трудно что-либо говорить по итогу такого первого тайма. Это даже не похмелье после праздничного матча с Германией. Это просто "отключка".

А может, просто холодный душ? Потому что на второй тайм вышла совсем другая команда. Сначала (после перерыва) не очень шло, но потом команда Реброва показала незаурядную эффективность.

Первый угловой – неудачный. А вот после подачи второго в классическом английском стиле сыграл Илья Забарный, отличившись ударом головой. Северная Македония не показывала волнения, создав момент Эльмаса. Но потом скрывать беспокойство уже было невозможно. Потому что Украина забила во второй раз.
Настолько просто, что не верится, что в первом тайме эта команда не создала ни одного реального момента. Мудрик прошел по флангу и отпасовал в свободную зону на противоположный край. Конопля набежал и хорошо пробил низом – 2:2.

Это был сигнал, что можно вырвать победу. А когда соперник остался в меньшинстве (Ванат заработал вторую желтую для Муслиу) – то и подавно. Шанс был у Цыганкова, когда Судаков выкатил ему передачу прямо на ногу чуть ли не через пол поля. Виктор умудрился пробить над перекладиной.

Печалился, однако, игрок "Жироны" недолго. Уже в следующей атаке он элегантно использовал свой шанс, перекинув голкипера. А передача от Мудрика какая? Михаил разорвал второй тайм после провального первого и не совсем удачного матча против Германии.

Важная победа, одержанная в стиле легкого испуга. Те, кто плевался после первого тайма, теперь должны посылать сборной воздушные поцелуи.

Отбор к Евро-2024. Группа С. Третий тур
16.06.2023. Скопье. Стадион "Тоше Проески"
Арбитр в поле – Лукас Фахндрих (Швейцария)

Северная Македония – Украина 2:3
Голы: Барди (пен.) 31, Эльмас 39 - Забарный 62, Конопля 68, Цыганков 84

Северная Македония: Димитриевский – Ристовский Стефан (к), Муслиу, Зайков, Алиосский – Ашковский (Брдаровський 65, Бабунский 90), Адеми (Атанасов 65), Барди – Эльмас, Несторовский (М. Ристовский 65), Трайковский (Дориев 76)

Украина: Трубин – Тимчик (Конопля 46), Матвиенко, Забарный, Матвиенко – Судаков, Степаненко – Ярмоленко (к) (Малиновский 66), Цыганков, Мудрик (Сидорчук 90) – Довбик (Ванат 46)

Предупреждения: Ростовский 8, Муслиу 55 – Довбик 45

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В статье: Украина Северная Македония отбор на Евро-2024
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Комментарии (16)
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Spokoyno (Київ)
16.06.2023 в 23:53
ШО ТО БУЛО Починаючи з чергового привозу Матвієнко, закінчуючи шикарним закінченням гри. "Лев матчу" Циганков асист плюс переможний гол чи Мудрик два асиста... ВИГРИЗЛИ!
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0
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фрілансер (Львів)
16.06.2023 в 23:53
не знаю, яку лекцію футболістам прочитав в перерві Ребров, але в другому таймі команди помінялися ролями
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0
0
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okolegko (Київ)
16.06.2023 в 23:52
"Однак за кілька хвилин Анатолій просто застиг на місці" — не те щоб застиг, але міг стрибнути раніше і не пропустити гол. Але це спірний закид і тому дорікати Трубіна у пропущеному голі не варто
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0
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.06.2023 в 23:52
Ну що? Таки є майстерність у збірної України! Є і характер. Варто сказати, що Ребров не тільки точно влучив із замінами, а й вніс правильні корективи у гру команди. Добре реабілітувався Мудрик, дві гольові передачі багато вартують у такому матчі. Краще заграв Циганков, гол тому додаткове свідчення Захист у другому таймі став грати не тільки безпомилково, а й взяв вирішальну участь в разючих атаках, свідчення тому - два перших голи, які забили саме захисники. Це перший крок нової збірної - з новим тренером, і він хоча й був інфарктний, але таки став успішним. Вітаю збірну України і всіх українців з перемогою. Слава Україні!
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+2
0
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djeff2015 (Запоріжжя)
16.06.2023 в 23:51
перший тайм був просто жахливим, як і перші хвилини другого. А потім Македонія заспокоїлась, як ні як ТОП зірки, їх такими у першому тайми бачили гравці України, але трапилось Диво і Україна почала ГРАТИ. Мудрик зробив два голи. Але грати так, як у першому таймі це повний п...... З Перемогою Україно,,,,хоча й дуже нервовою.
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+1
0
Serhio79 (Kyiv)
16.06.2023 в 23:49
В якому спортивному інтернаті цього арбітра знайшли?!Його суддівство - це взагалі не рівень міжнародних змагань!Йому минулої осені навіть групи ЛЄ/ЛК не довіряли судити, а тут раз - і відбір на ДОРОСЛИЙ Євро!Сподіваюсь, з нашими командами він більше не перетинатиметься!
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0
0
megrivan (Курячі Лози)
16.06.2023 в 23:47
Три заміни зробили гру.
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+2
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
16.06.2023 в 23:47
Македонці на другий тайм вийшли не грати, а дограти матч. Поплатилися. Була б якась інша команда, не з "югославськими принципами антифутболу", нам би нічого не світило.Станіславовичу роботи - непочатий край.
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+1
0
megrivan (Курячі Лози)
16.06.2023 в 23:47
Три замены сделали игру.
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+3
0
Djibouti (Djibouti)
16.06.2023 в 23:46
Питання до статистів, збірна України колись виграла матч, програючи з різницею в два мʼячі ?
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+1
0
Serhio79 (Kyiv)
16.06.2023 в 23:50
Так! Відбір до ЧС-2002, Вірменія- Україна. По ходу матчу ми програвали 0:2, але виграли 3:2
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+1
0
Serhio79 (Kyiv)
16.06.2023 в 23:51
П.С. Тільки я статистик, а не статист
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0
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
16.06.2023 в 23:45
Які, к бісу, молодці?На перший тайм вийшли, немов велик-у-у-у послугу всім нам робили.
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+1
-1
Будєм разбіратся (Київ)
16.06.2023 в 23:45
Не пригадаю перемог з -2. Перший тайм жахливий, але в другому зібрались, а македонський тренер з передчасними замінами допоміг
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0
0
oohhmee (Гамильтон)
16.06.2023 в 23:42
молодці, за характер подяка
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.06.2023 в 23:41
со скрипом...
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0

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