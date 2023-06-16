Отбор к Евро-2024. Северная Македония - Украина 2:3. С легким перепугом

Сергей Ребров на сто процентов повторил стартовый состав матча с Германией. Сыгранность для тренера сборной Украины важнее эффекта неожиданности. В конце концов, это логично, ведь какая неожиданность может быть в эпоху цифровых технологий и свободного распространения информации? А вот монолитность, единство – это действительно козырь. Это то, против чего не пойдешь голыми руками.

Стартовый состав сборной Украины: Трубин – Тимчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Судаков – Ярмоленко, Цыганков, Мудрик – Довбик

Северо-македонцы делали акцент на самоотдаче, безудержном желании, питаясь энергией пусть и не переполненных трибун. Где-то в глубине души команды царили и реваншистские настроения. Ведь поражение на Евро-2020 произошло всего два года назад.

Движения от хозяев было достаточно, но до поры до времени без опасности. Собственно, это можно сказать и об Украине. Уже на первой минуте дальний удар нанес Миколенко, однако после этого было долгое "молчание". В основном – борьба в центре поля. Со стыками. С остановками. С рваным темпом. Ближе к середине тайма подопечные Реброва получили возможность выбежать в контратаку, но Цыганков толком не распорядился мячом на финальной фазе.

У хозяев был момент со штрафного. Но максимально эффективно они использовали другой стандарт. Точнее, стандарты. Сначала была подача углового, после которой на дальней штанге выставленной вперед рукой сыграл Матвиенко. Дальше, соответственно, пенальти. Энис Барди его реализовал.

Плохо даже не это. Плохо то, что в атаке у сборной Украины ничего не было как до пропущенного гола, так и после. А северо-македонцы вдохновились. Сразу создали еще один момент, который сейвом нивелировал Трубин (вытащил мяч из-под штанги). Однако через несколько минут Анатолий просто застыл на месте, когда Эльмас влепил издалека обводным ударом. Просто потрясение. 0:2 еще до перерыва.

Могло быть и 0:3, если бы Трубин не вытащил выстрел Алиоского со штрафного. Трудно что-либо говорить по итогу такого первого тайма. Это даже не похмелье после праздничного матча с Германией. Это просто "отключка".

А может, просто холодный душ? Потому что на второй тайм вышла совсем другая команда. Сначала (после перерыва) не очень шло, но потом команда Реброва показала незаурядную эффективность.

Первый угловой – неудачный. А вот после подачи второго в классическом английском стиле сыграл Илья Забарный, отличившись ударом головой. Северная Македония не показывала волнения, создав момент Эльмаса. Но потом скрывать беспокойство уже было невозможно. Потому что Украина забила во второй раз.

Настолько просто, что не верится, что в первом тайме эта команда не создала ни одного реального момента. Мудрик прошел по флангу и отпасовал в свободную зону на противоположный край. Конопля набежал и хорошо пробил низом – 2:2.

Это был сигнал, что можно вырвать победу. А когда соперник остался в меньшинстве (Ванат заработал вторую желтую для Муслиу) – то и подавно. Шанс был у Цыганкова, когда Судаков выкатил ему передачу прямо на ногу чуть ли не через пол поля. Виктор умудрился пробить над перекладиной.

Печалился, однако, игрок "Жироны" недолго. Уже в следующей атаке он элегантно использовал свой шанс, перекинув голкипера. А передача от Мудрика какая? Михаил разорвал второй тайм после провального первого и не совсем удачного матча против Германии.

Важная победа, одержанная в стиле легкого испуга. Те, кто плевался после первого тайма, теперь должны посылать сборной воздушные поцелуи.

Отбор к Евро-2024. Группа С. Третий тур

16.06.2023. Скопье. Стадион "Тоше Проески"

Арбитр в поле – Лукас Фахндрих (Швейцария)

Северная Македония – Украина 2:3

Голы: Барди (пен.) 31, Эльмас 39 - Забарный 62, Конопля 68, Цыганков 84

Северная Македония: Димитриевский – Ристовский Стефан (к), Муслиу, Зайков, Алиосский – Ашковский (Брдаровський 65, Бабунский 90), Адеми (Атанасов 65), Барди – Эльмас, Несторовский (М. Ристовский 65), Трайковский (Дориев 76)

Украина: Трубин – Тимчик (Конопля 46), Матвиенко, Забарный, Матвиенко – Судаков, Степаненко – Ярмоленко (к) (Малиновский 66), Цыганков, Мудрик (Сидорчук 90) – Довбик (Ванат 46)

Предупреждения: Ростовский 8, Муслиу 55 – Довбик 45