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Вспомните стартовые составы матча Англия - Украина на Евро-2012? Квиз от UA-Футбол

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Кого было вспомнить труднее всего?

Вспомните стартовые составы матча Англия - Украина на Евро-2012? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

9 сентября сборная Украины в польском Вроцлаве примет команду Англии в рамках пятого тура квалификации Евро-2024.

Перед этим противостоянием предлагаем вам вспомнить стартовые составы этих команд в матче на Евро-2012, пройдя наш квиз. Будет дана позиция футболиста и вам надо будет выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет попадаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.

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В статье: Украина Англия Национальная сборная Украины Национальная сборная Англии квиз от UA-Футбол
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