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Вспомните стартовые составы матча Англия - Украина на Евро-2012? Квиз от UA-Футбол
Кого было вспомнить труднее всего?
Getty Images / Global Images Ukraine
9 сентября сборная Украины в польском Вроцлаве примет команду Англии в рамках пятого тура квалификации Евро-2024.
Перед этим противостоянием предлагаем вам вспомнить стартовые составы этих команд в матче на Евро-2012, пройдя наш квиз. Будет дана позиция футболиста и вам надо будет выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет попадаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.
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