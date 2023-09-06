Вспомните стартовые составы матча Англия - Украина на Евро-2012? Квиз от UA-Футбол

9 сентября сборная Украины в польском Вроцлаве примет команду Англии в рамках пятого тура квалификации Евро-2024.

Перед этим противостоянием предлагаем вам вспомнить стартовые составы этих команд в матче на Евро-2012, пройдя наш квиз. Будет дана позиция футболиста и вам надо будет выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет попадаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.