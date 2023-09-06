Ярмоленко вскоре вернется в общую группу сборной Украины - СМИ

Вингер "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко близок к полноценному восстановлению после травмы.

Как сообщает ТаТоТаке, сегодня опытный футболист может вернуться к тренировкам в общей группе национальной команды.

В первые дни подготовки к матчам против Англии и Италии Андрей тренировался в снисходительном графике - необходимо было проследить за тем, как поведет себя травмированное колено игрока после восстановления.

По расписанию 6 сентября команду Сергея Реброва ожидает две тренировки.

Напомним, из-за повреждения Ярмоленко пропустил последние два матча "Динамо".