Левченко: За счет борьбы и движения можно попытаться дать бой Англии

Президент профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко поделился мнениями о матчах отбора Евро-2024, в которых сборная Украины сыграет против Англии и Италии.

— Чего вы ждете от предстоящих матчей нашей сборной против Англии и Италии?

— Нам придется встретиться с европейскими монстрами. Мы все понимаем, что эти две сборные показывают классный футбол и, безусловно, они являются фаворитами нашей группы. Англичане вообще безоговорочные лидеры, имея 100-процентный показатель после четырех поединков. Они уже набили соперникам 15 мячей, а в свои ворота пропустили только однажды.

В команде Гарета Саутгейта на каждую позицию несколько равноценных исполнителей. Чего, к сожалению, не скажешь о нашей сборной. Но надо понимать, в каких условиях мы сейчас находимся.

Чтобы рассчитывать на положительный результат в игре с таким соперником, необходимо показать свой лучший футбол. Безусловно, по качеству игры мы уступаем, но за счет борьбы и движения можно попытаться дать сражение авторитету. Скважину в защите оппонента всегда можно найти.

А вот к матчу с итальянцами потребуется другой подход. Апеннинцы – более дисциплинированные в обороне, они играют несколько иначе. Как бы там ни было, "сине-желтым" в этих поединках надо цепляться за очки.

— Чтобы вы выбрали бы: две ничьи или победу и поражение?

— В идеале, конечно, хочется увидеть две победы, но это была бы фантастика. Поэтому, если выходить из реальности – нам неплохо было бы взять три очка, желательно в матче с итальянцами.

Это лучшее в плане стратегии на поединки, которые останутся в нашей отборочной группе. По моему мнению, Англию никто не сможет опередить в турнирной таблице, а вот с Италией можно сразиться за второе место, - сказал Левченко.