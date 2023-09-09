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Конопля: Настроены показывать агрессию с первых минут матча с Англией
Защитник рассказал о плане на игру
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Защитник сборной Украины Ефим Конопля поделился мыслями относительно поединка квалификации на Евро-2024 против Англии:
"Настрой у ребят боевой, мы очень серьезно готовимся к игре. Тренерский штаб очень качественно подвел нас к этому матчу. Сейчас, я считаю, мы в оптимальных кондициях.
Мы настроены показывать агрессию с первых минут поединка с Англией, потому что играем дома. Я уверен, будет очень много болельщиков, которые будут подгонять нас вперед. Если выходить на игру с задачей только не пропустить, то ничего хорошего из этого не получится. Есть план, и мы постараемся его придерживаться.
Наша команда имеет веру в свои силы, потому что по-другому никак", - сказал Ефим Конопля.
Напомним, что матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Англии начнется в 19.00.
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