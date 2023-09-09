Конопля: Настроены показывать агрессию с первых минут матча с Англией

Защитник сборной Украины Ефим Конопля поделился мыслями относительно поединка квалификации на Евро-2024 против Англии:

"Настрой у ребят боевой, мы очень серьезно готовимся к игре. Тренерский штаб очень качественно подвел нас к этому матчу. Сейчас, я считаю, мы в оптимальных кондициях.

Мы настроены показывать агрессию с первых минут поединка с Англией, потому что играем дома. Я уверен, будет очень много болельщиков, которые будут подгонять нас вперед. Если выходить на игру с задачей только не пропустить, то ничего хорошего из этого не получится. Есть план, и мы постараемся его придерживаться.

Наша команда имеет веру в свои силы, потому что по-другому никак", - сказал Ефим Конопля.