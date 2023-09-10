Сборная Украины сегодня вылетит в Италию без Тимчика

Правый защитник сборной Украины Александр Тимчик покинул расположение команды. Об этом сообщает сайт УАФ.

Защитник получил травму перед матчем против Англии, однако не успеет восстановиться до следующего поединка с Италией. Он будет продолжать залечивать повреждения в расположении "Динамо".

Также в отчете УАФ говорится, что у подопечных Реброва сегодня была утренняя тренировка.

После занятия футболисты пообедают и отправятся в аэропорт. Далее их ожидает двухчасовой перелет в Италию.

Следующую тренировку сборная проведет в понедельник в 19:00. Это будет открытая сессия на стадионе Сан-Сиро.

Уже 12 сентября Украина сойдётся в выездном поединке с Италией в Милане. Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.