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Сборная Украины сегодня вылетит в Италию без Тимчика
Александр окончательно попал в лазарет
Скриншот: ТК Футбол
Правый защитник сборной Украины Александр Тимчик покинул расположение команды. Об этом сообщает сайт УАФ.
Защитник получил травму перед матчем против Англии, однако не успеет восстановиться до следующего поединка с Италией. Он будет продолжать залечивать повреждения в расположении "Динамо".
Также в отчете УАФ говорится, что у подопечных Реброва сегодня была утренняя тренировка.
После занятия футболисты пообедают и отправятся в аэропорт. Далее их ожидает двухчасовой перелет в Италию.
Следующую тренировку сборная проведет в понедельник в 19:00. Это будет открытая сессия на стадионе Сан-Сиро.
Уже 12 сентября Украина сойдётся в выездном поединке с Италией в Милане. Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.
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