Альтернативный путь Украины на Евро-2024. Возможен выход в плей-офф дивизионов А и В

Двадцать европейских сборных отберутся на чемпионат Евро 2024 непосредственно из квалификационных групп: по две лучшие команды каждой из десяти групп. Германия примет участие в Евро-2024 как хозяин. Еще три участника выйдут на турнир через плей-офф (всего 24 сборные).

Все варианты соперников Украины в плей-офф в режиме Live в Telegram UA-Football

Плей-офф будет формироваться по рейтингу последней Лиги наций, но возможны нюансы с переводом сборных из одного Дивизиона в другой. Этот перевод возможен только вверх. То есть из низшего дивизиона команды могут переходить в плей-офф высшего, но не наоборот. Победители групп Лиги наций играть с соперниками из высшего дивизиона не могут.

По состоянию на сегодняшний день проще всего с Дивизионом С, где из четырех победителей групп Лиги наций в режиме онлайн место на чемпионате Европы имеет Турция, а ее позицию в плей-офф занимает Люксембург.

Плей-офф Дивизиона С сейчас выглядит так:

Грузия – Люксембург;

Греция – Казахстан.

Победители пар (по итогу одного матча) выходят друг на друга, где сыграют также один матч, хозяин финала определяется жеребьевкой.

С дивизиона А две команды в режиме живого времени не имеют места на Евро-2024: Польша и Уэльс. В таких условиях автоматически к ним в компанию в плей-офф подтягивается лучшая команда Дивизиона D Эстония. В плей-офф Дивизиона В сейчас проходят Израиль и Босния и Герцеговина, они как победители групп Лиги наций не могут быть переведены в Дивизион А. Также в плей-офф проходят еще три сборные Дивизиона В - не победители групп Лиги наций. И здесь главный вопрос – их распределение между Дивизионами А и В. Если бы распределение происходило сейчас, то в Дивизион А, скорее всего – благодаря слепой жеребьевке, переводили бы одну из трех команд: Финляндию, Украину или Исландию.

То есть плей-офф Дивизиона А по состоянию на сегодняшний день выглядит так:

Польша – Эстония;

Уэльс – Финляндия/Украина/Исландия.

А плей-офф Дивизиона В выглядит так:

Израиль – Финляндия/Украина/Исландия;

Босния и Герцеговина – Финляндия/Украина/Исландия.

В этих парах – тоже по одному матчу (на поле команд с более высоким рейтингом в Лиге наций). Победители выходят друг на друга и играют еще один матч, хозяин которого определяется жеребьевкой.

Все матчи плей-офф будут сыграны весной 2024-го года. Уже после того, как состоится жеребьевка групп финальной части Евро-2024. Участие в плей-офф той или иной сборной гарантированно означает попадание в четвертую корзину при жеребьевке групп финальной части.