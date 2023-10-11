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Сборная Украины начала целенаправленную подготовку к Северной Македонии. ФОТО

Национальная сборная Украины
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К команде присоединились Сваток и Ризнык, Попов работает индивидуально

Сборная Украины начала целенаправленную подготовку к Северной Македонии. ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины в Праге продолжает подготовку к матчам отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

Утром 10 октября в лагерь "сине-желтых" прибыли защитник Александр Сваток и голкипер Дмитрий Ризнык, доведя состав национальной команды до полного. Теперь в расположении сборной все 26 вызванных исполнителей.

Перед обедом главный тренер команды Сергей Ребров провел первое на сборе теоретическое занятие для всей команды.

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Вечером на поле Страговского стадиона приехали все 26 сборников. Денис Попов на этот раз сменил место выполнения индивидуальных восстановительных упражнений из тренажерного зала на открытое пространство - выполнил пробежку вокруг периметра поля, после чего работал под наблюдением реабилитолога у газона.

Остальным коллективом "сине-желтые" провели разминку и выполнили игровые упражнения в завершение атаки. После этого началась основная часть занятия, которая сегодня была насыщена игровыми сериями с разными тактическими задачами. Как и вчера, работа на поле проходила в интенсивном ключе – сборная Украины вошла в процесс непосредственной подготовки к матчу с Северной Македонией.

Напомним, что матч Украина - Северная Македония состоится в субботу, 14 октября и начнется в 16:00 по Киеву.

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В статье: Украина Северная Македония Александр Сваток Денис Попов Дмитрий Ризнык
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