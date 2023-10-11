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Сборная Украины начала целенаправленную подготовку к Северной Македонии. ФОТО
К команде присоединились Сваток и Ризнык, Попов работает индивидуально
Фото Павла Кубанова - УАФ
Утром 10 октября в лагерь "сине-желтых" прибыли защитник Александр Сваток и голкипер Дмитрий Ризнык, доведя состав национальной команды до полного. Теперь в расположении сборной все 26 вызванных исполнителей.
Перед обедом главный тренер команды Сергей Ребров провел первое на сборе теоретическое занятие для всей команды.
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Вечером на поле Страговского стадиона приехали все 26 сборников. Денис Попов на этот раз сменил место выполнения индивидуальных восстановительных упражнений из тренажерного зала на открытое пространство - выполнил пробежку вокруг периметра поля, после чего работал под наблюдением реабилитолога у газона.
Остальным коллективом "сине-желтые" провели разминку и выполнили игровые упражнения в завершение атаки. После этого началась основная часть занятия, которая сегодня была насыщена игровыми сериями с разными тактическими задачами. Как и вчера, работа на поле проходила в интенсивном ключе – сборная Украины вошла в процесс непосредственной подготовки к матчу с Северной Македонией.
Напомним, что матч Украина - Северная Македония состоится в субботу, 14 октября и начнется в 16:00 по Киеву.
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