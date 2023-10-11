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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Стал известен арбитр матча Украина – Северная Македония

Национальная сборная Украины
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Украинцам он хорошо знаком

Стал известен арбитр матча Украина – Северная Македония

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА назвал судейскую бригаду на матч отборочного цикла Евро-2024 между сборной Украины и Северной Македонией. Все судьи - из Словении.

Главным арбитром выступит 43-летний Славко Винчич. На линиях ему помогут Томаш Кланчик и Андраш Ковачич. Обязанности четвертого судьи будет исполнять Давид Шамаич.

Матч Украина - Северная Македония состоится 14 октября в Праге. Начало встречи запланировано на 16:00 по Киеву (15:00 местное время).

К слову, Славко Винчич уже знаком с украинским футболом. Он обслуживал матч 5-го тура квалификации ЧМ-2022 Украина - Франция (1:1), а также по два раза работал на поединках "Динамо" и "Шахтера".

Игру горняков он судил против "Манчестер Сити" (1:1) в рамках группового раунда Лиги чемпионов в 2019 году, и в 2017 году - против "Сельты" (0:2) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

В 2015 году Винчич обслуживал выездной для "Динамо" матч против "Генгама" (1:2) в Лиге Европы, а в 2019 году первый поединок с "Челси" (0:3) в 1/8 финала ЛЕ.

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В статье: Украина Северная Македония
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Источник:
uefa

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