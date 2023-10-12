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Назарина: В матчах с Северной Македонией и Мальтой мы будем в роли фаворита
В этих матчах нужно побеждать
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26-летний полузащитник хавбек
"Очень приятно работать с таким тренером, с таким составом тренеров. Я познакомился с ними на прошлом сборе, у меня очень приятные ощущения от работы с таким тренерским составом.
Виден европейский подход этого тренерского штаба, чего не слишком много в украинском футболе. Потому работаем.
Это вдохновляет, когда все интересно, когда все с мячом, когда тебе объясняют, что от тебя хотят видеть на футбольном поле. Это мотивирует. Гораздо приятнее работать в таком состоянии.
Матчи с Северной Македонией и Мальтой будут по-своему будут сложными. Полагаю, мы будем в роли фаворита. Эти матчи не менее важны для нас, чем были игры с Италией и Англией. Это матчи, в которых нам нужно побеждать. Будем готовиться. Надеюсь, достигнем положительного результата", – сказал Назарина.
Напомним, что с Северной Македонией Украина сыграет 14 октября, а с Мальтой – 17 октября.
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