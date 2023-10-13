Миколенко - про Мудрика: С каждым сбором у нас все лучше выходит на поле и вне его

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко принял участие в пресс-конференции в преддверии матча квалификации Евро-2024 с командой Северной Македонии.

— Что мы можем ожидать от Северной Македонии? Может быть, они изменили свою игру по сравнению с прошлым поединком?

— Об этом лучше спросить у главного тренера. Я выхожу в поле и выполняю его установку. У них очень хорошая линия атаки, они хорошо действуют на контратаках. Думаю, они будут пытаться играть в ту же игру, что и была в Скопье.

— Какие первые мнения возникают у вас, глядя на турнирную таблицу нашей группы?

- Следующий матч - самый важный. Если мы не будем брать три очка каждую игру, то нам будет тяжело.

— Вы уже почти год играете вместе с Михаилом Мудриком. Как вам комфортно на левом фланге с новым партнером?

— Если мы почти год играем вместе, это уже не новый партнер. Стараемся наладить взаимосвязи. С каждым сбором у нас все лучше выходит на поле и вне его. Всё хорошо идет.