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Миколенко - про Мудрика: С каждым сбором у нас все лучше выходит на поле и вне его

Национальная сборная Украины
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Защитник поделился ожиданиями от матча против Северной Македонии

Миколенко - про Мудрика: С каждым сбором у нас все лучше выходит на поле и вне его

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко принял участие в пресс-конференции в преддверии матча квалификации Евро-2024 с командой Северной Македонии.

— Что мы можем ожидать от Северной Македонии? Может быть, они изменили свою игру по сравнению с прошлым поединком?

— Об этом лучше спросить у главного тренера. Я выхожу в поле и выполняю его установку. У них очень хорошая линия атаки, они хорошо действуют на контратаках. Думаю, они будут пытаться играть в ту же игру, что и была в Скопье.

— Какие первые мнения возникают у вас, глядя на турнирную таблицу нашей группы?

- Следующий матч - самый важный. Если мы не будем брать три очка каждую игру, то нам будет тяжело.

— Вы уже почти год играете вместе с Михаилом Мудриком. Как вам комфортно на левом фланге с новым партнером?

— Если мы почти год играем вместе, это уже не новый партнер. Стараемся наладить взаимосвязи. С каждым сбором у нас все лучше выходит на поле и вне его. Всё хорошо идет.

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В статье: Украина Северная Македония Виталий Миколенко Михаил Мудрик
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Источник:
УАФ

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