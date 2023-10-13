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Все билеты реализованы. На матче Украина - Северная Македония ожидается почти аншлаг
5 тысяч мест на стадионе были заблокированных УЕФА в виде наказания
twitter.com/staderennais
В субботу, 14 октября
Как известно, матч пройдет на "Фортуна-Арене" – домашнем стадионе пражской "Славии", которая вмещает 19 370 зрителей.
Как сообщает пресс-служба УАФ, все билеты, разрешенные УЕФА к продаже, уже нашли своих обладателей и завтра ожидается аншлаг (за исключением 5 тыс. мест, заблокированных УЕФА в виде наказания).
Напомним, что матч Украина - Северная Македония состится в субботу, 14 октября, и начнется в 16:00.
UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.
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