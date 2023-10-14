Национальная сборная Украины
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Караваев удваивает счет эффектным ударом с дальней дистанции. Видео
Вышел на замену и поставил точку
Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Караваев удваивает счет в матче против Северной Македонии на 90+5 и приносит победу сборной Украины. Защитник киевского "Динамо" вышел на замену на 88-й минуте поединка вместо Михаила Мудрика и поставил точку в этом матче.
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Караваев провел свой 48-й поединок за национальную команду, где забил 3 гола.
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