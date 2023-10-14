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Национальная сборная Украины

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Караваев удваивает счет эффектным ударом с дальней дистанции. Видео

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Вышел на замену и поставил точку

Караваев удваивает счет эффектным ударом с дальней дистанции. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Караваев удваивает счет в матче против Северной Македонии на 90+5 и приносит победу сборной Украины. Защитник киевского "Динамо" вышел на замену на 88-й минуте поединка вместо Михаила Мудрика и поставил точку в этом матче.

Караваев провел свой 48-й поединок за национальную команду, где забил 3 гола.

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В статье: Александр Караваев Национальная сборная Украины
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Комментарии (1)
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Gogagoga (Львів)
14.10.2023 в 18:22
Просто красавчик!
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