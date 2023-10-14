Караваев: Когда скользкие 1:0 на табло, играть непросто

Александр Караваев, забивший победный гол, поделился впечатлениями после поединка с Северной Македонией:

"Во всех аспектах и очень важно было, и тяжело. Понимали, что соперник дисциплинированный, играет хорошо в обороне, и в атаку выбегает, у них высококвалифицированные футболисты впереди, которые выступают в топ-чемпионатах. Ребята выполнили установку тренера, хорошо сыграли в обороне, молодцы".

О голевых моментах с обеих сторон:

"Супер-моментов не было у соперника, мы не дали ничего сделать у наших ворот, у нас было очень много моментов, еще в начале второго тайма могли закрывать этот матч, чтобы было легко играть дальше, но всегда, когда скользкие 1:0 на табло, играть непросто. Мы перекрывали зоны, линии передач. Все молодцы".

Также защитник "Динамо" прокомментировал свой забитый гол с дальней дистанции:

"Мой гол? Я зашел в раздевалку и некоторым ребятам уже сказал, что история циклическая, 8 лет назад 9 октября я дебютировал именно с этой командой, но там, в Македонии. Вышел на замену на 86-й, 1:0 счет был, на 90+1-й Кравец забил, стало 2:0. Сейчас, когда был счет 1:0, я говорил, что если будет шанс выйти на поле, то я постараюсь забить, чтобы также счет стал 2:0. Так и получилось".

Александр поделился задачами, которые получил от главного тренера: