Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Караваев: С Мальтой нужно сыграть на максимальных возможностях с первой до последней секунды
Матч точно не будет легким
uaf.ua
Защитник
- Какие ваши ожидания от завтрашней игры? Как происходит восстановление?
— Ожидания только положительные — мы понимаем, что нам нужен, какой результат. Настраиваемся только на победу. У нас есть все для восстановления, очень сильный медицинский штаб. Все ребята – профессионалы. Все идет по плану.
— Вам пришлось поиграть в сборной Украины под руководством разных тренеров. И всегда второй поединок во время международного окна нам дается труднее первого. Почему это происходит? Завтра мы играем против аутсайдера, может, это удастся изменить?
— Матчи за два дня на третий всегда тяжело играть во всех аспектах — физическом и ментальном. Но мы профессионалы, прежде всего, должны сделать выводы из предыдущего поединка. Нужно понять, насколько тяжелым будет матч. Нам нужно сыграть на максимальных возможностях с первой до последней секунды, и все будет хорошо.
Популярное сейчас
- Официально: Шахтер уволил главного тренера
- Легионер Днепра-1 покинул клуб из-за войны - Источник
- Семь из двадцати четырех. Все участники чемпионата Европы 2024 (обновляется)
- Украина и Италия имеют равное количество очков, но у Адзурри матч в запасе. Турнирная таблица группы С
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО
Новости по теме
- 18:38 Украинские Кривцов и Малиновский покинули расположение сборной
- 10:53 Украинские Александр Караваев прокомментировал свой гол в матче сборной Украины против Северной Македонии
- 06:33 Зарубежные Победа Украины, дисквалификация Малиновского, разгром от Италии. Главные новости за четырнадцатое октября