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Караваев: С Мальтой нужно сыграть на максимальных возможностях с первой до последней секунды

Национальная сборная Украины
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Матч точно не будет легким

Караваев: С Мальтой нужно сыграть на максимальных возможностях с первой до последней секунды

uaf.ua

Новина українською

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2024 с командой Мальты, который состоится во вторник, 17 октября.

- Какие ваши ожидания от завтрашней игры? Как происходит восстановление?

— Ожидания только положительные — мы понимаем, что нам нужен, какой результат. Настраиваемся только на победу. У нас есть все для восстановления, очень сильный медицинский штаб. Все ребята – профессионалы. Все идет по плану.

— Вам пришлось поиграть в сборной Украины под руководством разных тренеров. И всегда второй поединок во время международного окна нам дается труднее первого. Почему это происходит? Завтра мы играем против аутсайдера, может, это удастся изменить?

— Матчи за два дня на третий всегда тяжело играть во всех аспектах — физическом и ментальном. Но мы профессионалы, прежде всего, должны сделать выводы из предыдущего поединка. Нужно понять, насколько тяжелым будет матч. Нам нужно сыграть на максимальных возможностях с первой до последней секунды, и все будет хорошо.

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В статье: Украина Мальта Александр Караваев
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Источник:
УАФ

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