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Сидорчук, Мудрик, Ванат и Довбик выйдут в старте сборной Украины на Мальту
Стартовые составы команд
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сегодня, 17 октября,
Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы на поединок.
Мальта: Бонелло, Д. Мбонг, Ж. Борг, Пепе, С. Борг, Камендзули, Н. Мускат, Гийомье, Янкам, Нвоко, П. Мбонг
Запасные: Аль-Туми, Галеа, Аттард, Шоу, Пизани, Монтебелло, Пейбер, Сатариано, Оверенд, Кристенсен, З. Мускат, Апап
Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Зинченко, Сидорчук, Судаков, Мудрик, Ванат, Довбик
Запасные: Бущан, Ризнык, Михайличенко, Сваток, Назарина, Пихаленок, Яремчук, Буяльский, Русин, Попов, Зубков
UA-Футбол проведет
Также на Youtube будет доступна аудиотрансляция матча.
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