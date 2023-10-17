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Сидорчук, Мудрик, Ванат и Довбик выйдут в старте сборной Украины на Мальту

Национальная сборная Украины
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Стартовые составы команд

Сидорчук, Мудрик, Ванат и Довбик выйдут в старте сборной Украины на Мальту

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сегодня, 17 октября, сборная Украины проведет свой выездной матч отбора Евро-2024 против Мальты.

Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы на поединок.

Мальта: Бонелло, Д. Мбонг, Ж. Борг, Пепе, С. Борг, Камендзули, Н. Мускат, Гийомье, Янкам, Нвоко, П. Мбонг

Запасные: Аль-Туми, Галеа, Аттард, Шоу, Пизани, Монтебелло, Пейбер, Сатариано, Оверенд, Кристенсен, З. Мускат, Апап

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Зинченко, Сидорчук, Судаков, Мудрик, Ванат, Довбик

Запасные: Бущан, Ризнык, Михайличенко, Сваток, Назарина, Пихаленок, Яремчук, Буяльский, Русин, Попов, Зубков

UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на Youtube будет доступна аудиотрансляция матча.

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На матче Мальта - Украина ожидается порядка 3-х тысяч зрителей
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В статье: Украина Мальта
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