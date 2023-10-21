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Президент УЕФА: Италия должна пройти квалификацию на Евро-2024. Она выиграет у Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Смелый прогноз

Президент УЕФА: Италия должна пройти квалификацию на Евро-2024. Она выиграет у Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился ожиданиями от решающего противостояния в группе С отбора на ЧЕ-2024, в котором за вторую путевку на континентальное первенство сражаются Украина и Италия.

“Италия должна пройти квалификацию на Евро-2024. Иначе это будет катастрофа. Италия очень важна.

Я думаю, что Италия выиграет в матче против Украины”, – сказал Чеферин.

Англия гарантировала себе первое место в квинтете С и вышла на Чемпионат Европы. Вторая путевка решится в поединке между Украиной и Италией 20 ноября в Леверкузене. Также у "сквадры адзурры" впереди еще один матч – против Северной Македонии. Сейчас "сине-желтые" опережают итальянцев на три очка, имея на один сыгранный поединок больше.

Италия является действующим чемпионом Европы. В 2021 году она выиграла континентальное первенство, однако не смогла пробиться на ЧМ-2022.

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В статье: Украина Италия Александер Чеферин
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Источник:
ma.lapresse

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Комментарии (10)
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Kaiso Vegas
21.10.2023 в 14:46
Запитали в руснявого чорта
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0
0
ukatan (Харьковская обл.)
21.10.2023 в 14:44
А может, ну его тот отбор? Десять-пятнадцать мест на ЧЕ автоматом выделить "белым людям", то есть командам. А остальные пусть за остаток сражаются.
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+1
0
ukatan (Харьковская обл.)
21.10.2023 в 14:41
Нормально так! А чего ж в отборе на ЧМ Италию не протащили? Она тогда была не очень важна? Повторил Чеферин слова Оруэлла: " Все животные (команды) равны, но некоторые равнее"...
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.10.2023 в 14:34
Незалежна думка чиновника з "незалежного" уєфа... Щось запахло найспортивнішим "рішенням суду" швейцарського кантону...
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+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
21.10.2023 в 14:34
Гнида
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0
0
Andrumas (Düsseldorf)
21.10.2023 в 14:28
Надо, чтобы ещё так же главный судья матча сказал, причём прямо по всему стадиону перед матчем объявил:) когда футболом руководят клоуны - неудивительно, что он превращается в цирк
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+3
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
21.10.2023 в 14:17
Це відкрита команда для суддів матчу.
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+2
-1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.10.2023 в 14:31
Промахнувся, вважайте +!!!
Ответить
0
0
alexrico11 (Кривий Ріг)
21.10.2023 в 14:09
Ну тепер можна сміливо ставити на перемогу Італії. Президент УЕФАК прямо сказав: ми будемо тягнути Італію.
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+5
0
Football fan (Odessa)
21.10.2023 в 14:08
А этот дятел может такие заявы делать?Он же типа чиновник международный
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+6
-1

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