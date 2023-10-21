Президент УЕФА: Италия должна пройти квалификацию на Евро-2024. Она выиграет у Украины

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился ожиданиями от решающего противостояния в группе С отбора на ЧЕ-2024, в котором за вторую путевку на континентальное первенство сражаются Украина и Италия.

“Италия должна пройти квалификацию на Евро-2024. Иначе это будет катастрофа. Италия очень важна. Я думаю, что Италия выиграет в матче против Украины”, – сказал Чеферин.

Англия гарантировала себе первое место в квинтете С и вышла на Чемпионат Европы. Вторая путевка решится в поединке между Украиной и Италией 20 ноября в Леверкузене. Также у "сквадры адзурры" впереди еще один матч – против Северной Македонии. Сейчас "сине-желтые" опережают итальянцев на три очка, имея на один сыгранный поединок больше.

Италия является действующим чемпионом Европы. В 2021 году она выиграла континентальное первенство, однако не смогла пробиться на ЧМ-2022.