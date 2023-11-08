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Сикан и Таловеров получат вызов в сборную Украины 

Национальная сборная Украины
Обновлено

Сергей Ребров вызывает двух молодых футболистов

Сикан и Таловеров получат вызов в сборную Украины 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызовет на ближайшие матчи национальной команды Даниила Сикана и Максима Таловерова.

Об этом информирует ТаТоТаке. Нападающий "Шахтера" Сикан не играл за сборную с июня прошлого года, а центрбек австрийского "ЛАСКа" Таловеров еще никогда не играл за основную команду "сине-желтых".

Украина сыграет спарринг с польской "Лехией" 16 ноября, а 20 ноября проведет решающий матч отбора к Евро-2024 против сборной Италии.

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Сергей Ребров Украина Национальная сборная Украины Евро 2024 Даниил Сикан Максим Таловеров отбор на Евро-2024
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Источник:
ТаТоТаке
Комментарии
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Червяк (Донецкая)
08.11.2023 в 13:31
Не дивно. Сікан зараз сильніше Ваната, та, може бути, і Яремчука. А Таловеров... По-перше треба закрити можливу "дірку", якщо щось трапиться з Забарним (Кривцов далеко, а Попов в поганій формі), а по-друге треба заграти за Україну, щоб не став австріякою чи чехом.
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Комментарии 1
Червяк (Донецкая)
08.11.2023 в 13:31
Не дивно. Сікан зараз сильніше Ваната, та, може бути, і Яремчука. А Таловеров... По-перше треба закрити можливу "дірку", якщо щось трапиться з Забарним (Кривцов далеко, а Попов в поганій формі), а по-друге треба заграти за Україну, щоб не став австріякою чи чехом.
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