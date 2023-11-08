Сикан и Таловеров получат вызов в сборную Украины 

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызовет на ближайшие матчи национальной команды Даниила Сикана и Максима Таловерова.

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Об этом информирует ТаТоТаке. Нападающий "Шахтера" Сикан не играл за сборную с июня прошлого года, а центрбек австрийского "ЛАСКа" Таловеров еще никогда не играл за основную команду "сине-желтых".

Украина сыграет спарринг с польской "Лехией" 16 ноября, а 20 ноября проведет решающий матч отбора к Евро-2024 против сборной Италии.