Сикан: Италия - очень неприятная команда

Форвард "Шахтера" Даниил Сикан поделился ожиданиями от решающего матча отбора на Евро-2024 против Италии.

- Раньше ты в сборной был при важном тренере в твоей жизни - Александре Петракове. Это приглашение от Сергея Реброва, первое. Что для тебя значит и как тебя мотивирует?

- Очень важно показать с хорошей стороны и отдаваться на 100% в сборной не только ради себя, а ради каждого игрока и всех, кто помогает: от водителя до массажиста.

- За место в основе будешь бороться?

- Меня наверняка для этого и вызвали.

- Довбик так много забивает. Но у нас есть целых три форварда в команде. Как видишь свое место?

- Как слепой говорил: "Посмотрим" (смеется).

- Наши ребята сейчас много забивают в Европе. Значит ли это, что наша сборная в оптимальной форме?

- Я думаю, да. Готовимся к очень важному матчу с Италией и это очень хорошо, что все забивают голы.

- Ты видел первую игру с итальянцами, непросто нам было...

- Много нюансов есть в этом матче, и я считаю, что сборная справилась с итальянцами очень хорошо, несмотря на то, что они проиграли. Но у нас есть матч-реванш.

- Можно ли сказать, учитывая то, что наши ребята сейчас забивают в Европе, что с последнего матча мы стали немного сильнее?

- Может быть и так, конечно. Мы с каждым днем становимся сильнее. Мы сделали выводы, думаю, все их сделали из последнего матча и будем надеяться только на лучшее.

- Кого бы выделил в Италии?

- Много футболистов хороших. Распадори очень такой быстрый, постоянно с мячом на ноге, неприятный нападающий. Да и Италия очень неприятная команда, они такие сложные на поле. Все такие кусачие, тяжело с ними играть.

Матч Украина - Италия пройдет 20 ноября в Леверкузене на "Бай-Арене". Начало - в 21:45.