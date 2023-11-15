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Дубинчак: Давно хотел попасть в сборную Украины - это моя детская мечта

Национальная сборная Украины

Владислав поделился своими эмоциями от вызова в сборную

Дубинчак: Давно хотел попасть в сборную Украины - это моя детская мечта

Фото: ФК Динамо Київ

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Защитник сборной Украины Владислав Дубинчак поделился своими эмоциями во время подготовки национальной команды к поединку отбора Евро-2024 с Италией.

Подопечные Сергея Реброва продолжают подготовку в польском Гданьске, где уже собрались в полном составе. Своими впечатлениями от тренировочного процесса поделился новичок национальной команды -- Владислав Дубинчак.

"Мы часто общаемся о сборной, когда ребята возвращаются из ее расположения. Они рассказывают, какая там атмосфера. Поэтому давно хотел попасть сюда - это моя детская мечта. Очень рад, что нахожусь здесь, с вдохновением хочу работать. Немного неожиданно, но я очень рад, что получил этот вызов. Надеюсь оправдать доверие тренера.

Мои конкуренты в сборной? Конечно, я их знаю. Это мой старый партнер по команде - Виталий Миколенко. Мы были вместе в молодежке "Динамо". Когда он был в основной команде, я выступал в аренде. Классный парень, я только рад за него, что он играет в таком сильном чемпионате. Надеюсь, что смогу составить ему конкуренцию, а там будет видно.

Я смотрел все матчи сборной Украины, в том числе выездной с Италией. Очень хорошая, сильная команда. Там игроки, о которых не надо говорить, они выступают на мировом уровне. Я надеюсь, что мы сможем их победить и пройти на Евро.

С тренером мы пока не общались. Я думаю, что мы еще поговорим с ним. Пока же была теория. Сергея Реброва все знают, это известный специалист, мне очень хотелось с ним поработать", - сказал Владислав Дубинчак.

Напомним, матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе "БайАрена" (начало - в 21:45 по киевскому времени).

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Сергей Ребров Национальная сборная Украины Владислав Дубинчак
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Источник:
uaf
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