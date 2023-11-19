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Ребров о высказываниях Чеферина относительно Италии на Евро: Ребята будут только злее
Сергей Станиславович старается не обращать на такое внимание
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос журналистов, как он отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина о том, что Италия обязательно должна быть на Евро, иначе это будет катастрофой.
Я считаю, что люди в Украине должны на это реагировать. Мы должны сосредоточиться на нашей игре и завтра для футболистов очень важно быть готовыми к игре ментально. Они должны забыть обо всем, обо всех высказываниях в прессе и сконцентрироваться на своей игре.
Я считаю, что эти высказывания никакими образом не повлияют на наших игроков - они будут только злее, будут понимать, что завтрашний результат можем сделать только мы.
Также, у тренера спросили кого бы он взял завтра в свой состав из сборной Италии, если была бы такая возможность.
Я уважаю Италию, это очень крепкая команда. Но я верю в своих ребят, мне не нужны игроки Италии. У нас очень хороший коллектив. Мы все понимаем силу Италии, где собраны лучшие игроки со всего мира, но я рад работать с моими ребятами.
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