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Ребров о высказываниях Чеферина относительно Италии на Евро: Ребята будут только злее

Национальная сборная Украины
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Сергей Станиславович старается не обращать на такое внимание

Ребров о высказываниях Чеферина относительно Италии на Евро: Ребята будут только злее

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос журналистов, как он отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина о том, что Италия обязательно должна быть на Евро, иначе это будет катастрофой.

Я считаю, что люди в Украине должны на это реагировать. Мы должны сосредоточиться на нашей игре и завтра для футболистов очень важно быть готовыми к игре ментально. Они должны забыть обо всем, обо всех высказываниях в прессе и сконцентрироваться на своей игре.

Я считаю, что эти высказывания никакими образом не повлияют на наших игроков - они будут только злее, будут понимать, что завтрашний результат можем сделать только мы.

Также, у тренера спросили кого бы он взял завтра в свой состав из сборной Италии, если была бы такая возможность.

Я уважаю Италию, это очень крепкая команда. Но я верю в своих ребят, мне не нужны игроки Италии. У нас очень хороший коллектив. Мы все понимаем силу Италии, где собраны лучшие игроки со всего мира, но я рад работать с моими ребятами.

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Источник:
УАФ
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