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Федерико Кьеза: Это была, наверное, самая тяжелая игра во всем групповом этапе. Хотел бы поблагодарить сборную Украины за матч
Вингер сборной Италии прокомментировал матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер сборной Италии Федерико Кьеза прокомментировал нулевую ничью в заключительном матче квалификации Евро-2024 против Украины.
"Это была, наверное, самая тяжелая игра во всем групповом этапе. Хотел бы поблагодарить сборную Украины, потому что они вышли на поле, бились и показали, что хотят квалифицироваться на Евро в Германию.
Но, в конце концов, мы сыграли вничью и теперь едем в Германию. Для нас это очень важный выход, потому что там мы будем пытаться защитить титул.
Игра Украины в центрбеки не стала для нас сюрпризом. С первой игры мы знали, что они будут что-то менять, что будут подстраиваться под наши контратаки и тактику.
Они показали, что именно изменили. Но если бы мы в первом тайме реализовали шансы, которые у нас были, была бы совсем другая игра. Но мы не забили, поэтому этот матч закончился вничью", - сказал Кьеза.
Статистический портал WhoScored признал Федерико лучшим игроком матча.
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