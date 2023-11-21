  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Федерико Кьеза: Это была, наверное, самая тяжелая игра во всем групповом этапе. Хотел бы поблагодарить сборную Украины за матч
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерико Кьеза: Это была, наверное, самая тяжелая игра во всем групповом этапе. Хотел бы поблагодарить сборную Украины за матч

Национальная сборная Украины

Вингер сборной Италии прокомментировал матч

Федерико Кьеза: Это была, наверное, самая тяжелая игра во всем групповом этапе. Хотел бы поблагодарить сборную Украины за матч

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Вингер сборной Италии Федерико Кьеза прокомментировал нулевую ничью в заключительном матче квалификации Евро-2024 против Украины.

"Это была, наверное, самая тяжелая игра во всем групповом этапе. Хотел бы поблагодарить сборную Украины, потому что они вышли на поле, бились и показали, что хотят квалифицироваться на Евро в Германию.

Но, в конце концов, мы сыграли вничью и теперь едем в Германию. Для нас это очень важный выход, потому что там мы будем пытаться защитить титул.

Игра Украины в центрбеки не стала для нас сюрпризом. С первой игры мы знали, что они будут что-то менять, что будут подстраиваться под наши контратаки и тактику.

Они показали, что именно изменили. Но если бы мы в первом тайме реализовали шансы, которые у нас были, была бы совсем другая игра. Но мы не забили, поэтому этот матч закончился вничью", - сказал Кьеза.

Статистический портал WhoScored признал Федерико лучшим игроком матча.

По теме
yellow-arrow
Миколенко: Ребров сказал правильно, что мы на равных сыграли с Италией
yellow-arrow
Николо Дзаньоло: Очень уважаю украинскую команду - очень сильная и организованная
yellow-arrow
Зинченко: Нам удалось показать достойную игру против действующего чемпиона Европы
Украина Италия Национальная сборная Украины Федерико Кьеза Евро 2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
suspilne
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости