Трубин: Затяжка времени Италией - часть футбола. Если бы нас устраивала ничья, мы бы делали точно так же

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о маленьких футбольных хитростях со стороны итальянских футболистов в матче отбора Евро-2024 (0:0), а именно, затяжке времени.

"Время и результат играли на Италию. Мы знаем, как они могут играть в обороне, как могут общаться с арбитрами. Это у них в крови. Доннарумма тянул время? Конечно. Но тут я не понимаю, потому что, когда я немного задерживаю, то мне сразу дают карточку. А тут другой подход. Наверное, потому что это сборная Италии.

Доннарумме даже желтую не дали. Но это часть футбола, и если бы нас устраивала ничья, то мы поступали таким же образом. Это раздражает, когда против тебя используют", – сказал Трубин.