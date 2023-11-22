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Трубин: Затяжка времени Италией - часть футбола. Если бы нас устраивала ничья, мы бы делали точно так же
А Доннарумме даже желтую не дали
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер
"Время и результат играли на Италию. Мы знаем, как они могут играть в обороне, как могут общаться с арбитрами. Это у них в крови. Доннарумма тянул время? Конечно. Но тут я не понимаю, потому что, когда я немного задерживаю, то мне сразу дают карточку. А тут другой подход. Наверное, потому что это сборная Италии.
Доннарумме даже желтую не дали. Но это часть футбола, и если бы нас устраивала ничья, то мы поступали таким же образом. Это раздражает, когда против тебя используют", – сказал Трубин.
Напомним, что Италия заняла второй место в группе и напрямую вышла на Евро. Сборная Украины теперь попробует попасть на финальный турнир через сито плей-офф.
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