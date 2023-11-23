  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Статистики подсчитали шансы сборной Украины пробиться на Евро-2024 через плей-офф
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Статистики подсчитали шансы сборной Украины пробиться на Евро-2024 через плей-офф

Национальная сборная Украины
Обновлено

И не только сборной Украины, но и остальных участников плей-офф

Статистики подсчитали шансы сборной Украины пробиться на Евро-2024 через плей-офф

Фото: Design Week

Новина українською

Статистический портал We Global Football подсчитал вероятность выхода на Евро-2024 для всех участников плей–офф после жеребьевки сетки.

По данным статистов, у сборной Украины самые высокие шансы в своей сетке отбора.

Из двух других веток, согласно данным, должны выйти Уэльс и Греция.

Напомним, что против Боснии и Герцеговины Украина сыграет 21 марта. Если украинцы пройдут боснийцев, то через 5 дней в финале плей-офф встретятся с победителем матча Израиль – Исландия.

Путь А

Уэльс – 44,5%

Польша – 34,6%

Финляндия – 17,7%

Эстония – 3,2%

Путь Б

Украина – 63,3%

Израиль – 19,3%

Босния – 11,8%

Исландия – 5,6%

Путь С

Греция – 46,2%

Грузия – 42,7%

Люксембург – 7,4%

Казахстан – 3,7%

По теме
yellow-arrow
Стало известно, сколько может заработать сборная Украины в случае выхода на Евро-2024
yellow-arrow
Маркевич: Жребий для Украины в плей-офф к Евро – оптимальный вариант
yellow-arrow
Ребров: Я знаком со сборной Боснии и Герцеговины, там подобраны хорошие игроки
Украина Греция Босния и Герцеговина Грузия Израиль Исландия Казахстан Люксембург Польша Уэльс Финляндия Эстония
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости