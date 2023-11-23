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Статистики подсчитали шансы сборной Украины пробиться на Евро-2024 через плей-офф
И не только сборной Украины, но и остальных участников плей-офф
Фото: Design Week
Статистический портал We Global Football подсчитал вероятность выхода на
По данным статистов, у сборной Украины самые высокие шансы в своей сетке отбора.
Из двух других веток, согласно данным, должны выйти Уэльс и Греция.
Напомним, что против Боснии и Герцеговины Украина сыграет 21 марта. Если украинцы пройдут боснийцев, то через 5 дней в финале плей-офф встретятся с победителем матча Израиль – Исландия.
Путь А
Уэльс – 44,5%
Польша – 34,6%
Финляндия – 17,7%
Эстония – 3,2%
Путь Б
Украина – 63,3%
Израиль – 19,3%
Босния – 11,8%
Исландия – 5,6%
Путь С
Греция – 46,2%
Грузия – 42,7%
Люксембург – 7,4%
Казахстан – 3,7%
Post-draw EURO Playoffs Odds— We Global Football (@We_Global) November 23, 2023
Path A
???????????????????????????? Wales - 44.5%
???????? Poland - 34.6%
???????? Finland - 17.7%
???????? Estonia - 3.2%
Path B
???????? Ukraine - 63.3%
???????? Israel - 19.3%
???????? Bosnia - 11.8%
???????? Iceland - 5.6%
Path C
???????? Greece - 46.2%
???????? Georgia - 42.7%
???????? Luxembourg - 7.4%
???????? Kazakhstan - 3.7%
Our projected EURO 2024 playoff winners are— We Global Football (@We_Global) November 23, 2023
???????????????????????????? Wales
???????? Ukraine
???????? Greece
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