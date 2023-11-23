Статистики подсчитали шансы сборной Украины пробиться на Евро-2024 через плей-офф

Статистический портал We Global Football подсчитал вероятность выхода на Евро-2024 для всех участников плей–офф после жеребьевки сетки.

По данным статистов, у сборной Украины самые высокие шансы в своей сетке отбора.

Из двух других веток, согласно данным, должны выйти Уэльс и Греция.

Напомним, что против Боснии и Герцеговины Украина сыграет 21 марта. Если украинцы пройдут боснийцев, то через 5 дней в финале плей-офф встретятся с победителем матча Израиль – Исландия.

Путь А

Уэльс – 44,5%

Польша – 34,6%

Финляндия – 17,7%

Эстония – 3,2%

Путь Б

Украина – 63,3%

Израиль – 19,3%

Босния – 11,8%

Исландия – 5,6%

Путь С

Греция – 46,2%

Грузия – 42,7%

Люксембург – 7,4%

Казахстан – 3,7%

Post-draw EURO Playoffs Odds



Path A

???????????????????????????? Wales - 44.5%

???????? Poland - 34.6%

???????? Finland - 17.7%

???????? Estonia - 3.2%



Path B

???????? Ukraine - 63.3%

???????? Israel - 19.3%

???????? Bosnia - 11.8%

???????? Iceland - 5.6%



Path C

???????? Greece - 46.2%

???????? Georgia - 42.7%

???????? Luxembourg - 7.4%

???????? Kazakhstan - 3.7% — We Global Football (@We_Global) November 23, 2023