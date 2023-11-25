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Кобин - о матчах плей-офф Евро: При таком формате не всегда побеждает более именитый
Украина - фаворит, но только на бумаге
Фото: ФК Минай
Экс-игрок
"Я всегда придерживаюсь точки зрения, что до начала матча шансы оппонентов 50 на 50. Согласен, у украинской сборной более сбалансированный состав, есть лидеры в каждом звене, защищающие цвета клубов в топ-чемпионатах, у игроков немалый международный опыт, квалифицированный тренер.
С другой стороны, поединок будет проходить на поле соперника, будет иметь кубковый формат, а здесь – свои законы, не всегда побеждает более именитый.
Думаю, что тренер украинской сборной Сергей Ребров об этом знает, все хорошо просчитает и позаботится, чтобы ее "козыри" перевесили. Тем более, что у наших ребят положительный баланс очных встреч с боснийцами", – сказал Кобин.
Напомним, что в полуфинале плей-офф сборная Украины сыграет на выезде против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 21 марта. В финале стыков украинцы могут провести поединок против победителя матча Израиль – Исландия.
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