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Кобин - о матчах плей-офф Евро: При таком формате не всегда побеждает более именитый

Национальная сборная Украины

Украина - фаворит, но только на бумаге

Кобин - о матчах плей-офф Евро: При таком формате не всегда побеждает более именитый

Фото: ФК Минай

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Экс-игрок сборной Украины Василий Кобин оценил жеребьевку плей-офф Лиги наций за выход на Евро-2024, где "желто-синие" померяются силами с Боснией и Герцеговиной.

"Я всегда придерживаюсь точки зрения, что до начала матча шансы оппонентов 50 на 50. Согласен, у украинской сборной более сбалансированный состав, есть лидеры в каждом звене, защищающие цвета клубов в топ-чемпионатах, у игроков немалый международный опыт, квалифицированный тренер.

С другой стороны, поединок будет проходить на поле соперника, будет иметь кубковый формат, а здесь – свои законы, не всегда побеждает более именитый.

Думаю, что тренер украинской сборной Сергей Ребров об этом знает, все хорошо просчитает и позаботится, чтобы ее "козыри" перевесили. Тем более, что у наших ребят положительный баланс очных встреч с боснийцами", – сказал Кобин.

Напомним, что в полуфинале плей-офф сборная Украины сыграет на выезде против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 21 марта. В финале стыков украинцы могут провести поединок против победителя матча Израиль – Исландия.

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Василий Кобин Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
sport.ua
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