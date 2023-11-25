Кобин - о матчах плей-офф Евро: При таком формате не всегда побеждает более именитый

Экс-игрок сборной Украины Василий Кобин оценил жеребьевку плей-офф Лиги наций за выход на Евро-2024, где "желто-синие" померяются силами с Боснией и Герцеговиной.

"Я всегда придерживаюсь точки зрения, что до начала матча шансы оппонентов 50 на 50. Согласен, у украинской сборной более сбалансированный состав, есть лидеры в каждом звене, защищающие цвета клубов в топ-чемпионатах, у игроков немалый международный опыт, квалифицированный тренер.

С другой стороны, поединок будет проходить на поле соперника, будет иметь кубковый формат, а здесь – свои законы, не всегда побеждает более именитый.

Думаю, что тренер украинской сборной Сергей Ребров об этом знает, все хорошо просчитает и позаботится, чтобы ее "козыри" перевесили. Тем более, что у наших ребят положительный баланс очных встреч с боснийцами", – сказал Кобин.