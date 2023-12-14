Гуцуляк: Не знаю кому еще нужно забить, чтобы получить вызов в сборную

Вингер "Днепра-1" Алексей Гуцуляк рассказал о своем желании получить вызов в сборную Украины .

- Есть ли у тебя желание попробовать себя за границей?

- Моя главная цель – национальная сборная. На клубном уровне мне хотелось, чтобы команда, в которой я буду играть, выступала в еврокубках каждый сезон.

- Что нужно сделать, чтобы попасть в сборную? Ты играешь в клубе, который в прошлом сезоне финишировал 2-м, боролся за чемпионство в предпоследний тур, ты играешь в еврокубках, но мы видим сегодня, что этого недостаточно. Что нужно сделать?

- Я не знаю кому еще нужно забить. Я провел хороших полгода. Думаю, что тренер сборной за этим всем следит. Возможно, даст мне какой-нибудь шанс.