Ребров: На мой взгляд, в матче с Италией был пенальти, кто-то говорит, что нет

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о не назначенном пенальти на Михаиле Мудрике в матче отбора Евро-2024 с Италией (0:0).

– Для себя вы уже забыли ситуацию с пенальти в матче с Италией?

- Забыли – не забыли, но я считаю, что это была хорошая игра с нашей стороны. Эта игра была решающей. После первой игры нужно было психологически настроиться. Эта игра была решающей. Что касается пенальти, то я считаю… Да, на мой взгляд, на себя взял ответственность ВАР рефери, но я считаю, что в таких решающих матчах, где один эпизод может решить судьбу команды, попадет она на чемпионат Европы или нет, минимальное, что мог сделать судья – пересмотреть этот момент.

Даже если ВАР говорит, что там не было пенальти, он мог минимально взять на себя ответственность и посмотреть этот момент, потому что в нем очень многое решалось. На мой взгляд, там был пенальти. Кто-то говорит, что нет. Мысли разделились, но больше в пользу пенальти.

- Вы верите, что причина в том, что Италия – большая сборная, а мы – немножко меньше? Или это просто человеческий фактор?

– Я никак себе это не объясняю. Это было и прошло. Теперь у нас другие игры. Я не в праве судить, это ошибка рефери или другие факторы. Мы сейчас должны готовиться к другим встречам.