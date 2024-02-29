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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Худжамов: У сборной есть Лунин, Трубин, Бущан и Ризнык. Я бы не сказал, что выбор будет простым

Национальная сборная Украины

Тренер вратарей сборной Украины отказался назвать первого номера команды

Худжамов: У сборной есть Лунин, Трубин, Бущан и Ризнык. Я бы не сказал, что выбор будет простым

Новина українською

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов высказался о конкуренции в национальной команде за пост №1.

"У нас есть Лунин, Трубин, Бущан и Ризнык. Я бы не сказал, что выбор будет простым. Каждому вратарю хотелось бы услышать, что он первый номер. Это придает уверенности, но говорить сейчас, что у нас есть первый номер – это расслабить вратаря, полностью нивелировать все усилия, которые потратили другие вратари на сборах, матчах и подготовке.

Нет 100% первого номера. Есть ребята, которые между собой конкурируют. И это правильно, я не могу кого-то выделить. Я понимаю их чувства", - сказал Худжамов.

Напомним, что сборной Украины для выхода на Евро-2024 нужно пройти два раунда плей-офф. 21 марта – против Боснии и Герцеговины. В случае положительного результата 26 числа того же месяца – будет матч против победителя пары Израиль – Исландия.

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Украина Рустам Худжамов
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romanik2806 (Киев)
29.02.2024 в 00:13
Буде стояти той у кого більша ігрова і стабільна практика. На першому місці Трубін, потім Лунін, а там вже мабуть Бущан. Різник на виходах ще гірше Бущана)
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Комментарии 1
Romanik2806 (Киев)
29.02.2024 в 00:13
Буде стояти той у кого більша ігрова і стабільна практика. На першому місці Трубін, потім Лунін, а там вже мабуть Бущан. Різник на виходах ще гірше Бущана)
Ответить
0
0

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