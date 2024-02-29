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Худжамов: У сборной есть Лунин, Трубин, Бущан и Ризнык. Я бы не сказал, что выбор будет простым
Тренер вратарей сборной Украины отказался назвать первого номера команды
Тренер вратарей
"У нас есть Лунин, Трубин, Бущан и Ризнык. Я бы не сказал, что выбор будет простым. Каждому вратарю хотелось бы услышать, что он первый номер. Это придает уверенности, но говорить сейчас, что у нас есть первый номер – это расслабить вратаря, полностью нивелировать все усилия, которые потратили другие вратари на сборах, матчах и подготовке.
Нет 100% первого номера. Есть ребята, которые между собой конкурируют. И это правильно, я не могу кого-то выделить. Я понимаю их чувства", - сказал Худжамов.
Напомним, что сборной Украины для выхода на Евро-2024 нужно пройти два раунда плей-офф. 21 марта – против Боснии и Герцеговины. В случае положительного результата 26 числа того же месяца – будет матч против победителя пары Израиль – Исландия.
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