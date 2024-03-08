Ребров: Уровень тренеров УПЛ достаточно высок

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался об уровне тренеров УПЛ .

— Зимой вы посетили расположение наших клубов на собрании. Вы заметили, что тренеры клубов УПЛ интересуются вашими идеями?

— У нас достаточно высокий уровень тренеров в УПЛ. Я видел много клубов, разговаривал с тренерами. Если им что-то нужно от меня, я всегда открыт. Мне тоже это любопытно. Если кто-нибудь обратится, то я всегда рад помочь. Сейчас в нашем чемпионате очень тяжелое время. Я благодарен всем тренерам, иностранным специалистам, работающим в Украине. Со своей стороны, окажу любую помощь. В Турции я была почти неделю, смотрел очень много тренировок. Я вижу, что уровень достаточно высок. Начало второго круга показывает, что ведется бескомпромиссная борьба и не только за первые места. Очень важно закончить этот чемпионат и работать дальше.