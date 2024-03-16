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Зубков: Зина гораздо лучше играет в футбол, чем в Counter-Strike

Национальная сборная Украины

Тем не менее

Зубков: Зина гораздо лучше играет в футбол, чем в Counter-Strike

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Шахтера" и сборной Украины Александр Зубков высказался о навыках игры в CS Александра Зинченко.

"Думаю, Зина гораздо лучше играет в футбол, чем в CS.

Приехал вчера, вижу, он сидит, в CS играет. Спрашиваю: "Сколько у тебя детей?" – сказал Зубков.

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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
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