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Зубков: Зина гораздо лучше играет в футбол, чем в Counter-Strike
Тем не менее
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Шахтера" и
"Думаю, Зина гораздо лучше играет в футбол, чем в CS.
Приехал вчера, вижу, он сидит, в CS играет. Спрашиваю: "Сколько у тебя детей?" – сказал Зубков.
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Источник:Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
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