Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ванат: Все играют на победу. Одна игра — с кем угодно будет сложно
Матч пройдет 21 марта
скриншот
Нападающий сборной Украины и "Динамо Киев" Владислав Ванат рассказал о том, как проходит подготовке к матчу плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.
Украине вообще не очень везет в плей-офф. Как будет на этот раз?
Я не знаю, не могу загадывать. Надеюсь, что тренеры нас подготовят, и мы покажем свою лучшую игру.
Что о Боснии и Герцеговине можешь сказать?
Ближе к игре мы разберем эту команду, тогда можно будет что-то сказать. Но на этой стадии, я думаю, уже нет проходных соперников. Все играют на победу. Одна игра — с кем угодно будет сложно.
Что усиливает нашу мотивацию?
Наши болельщики. Наши воины, которые защищают Украину. Хочется сказать им очень большое спасибо и их порадовать.
Как поддерживаете новичка сборной — Владимира Бражко?
Он к этому готовился очень долго и был очень рад. Считаю, что в такой команде никого не надо как-то особенно поддерживать. Всё он знает.
Среди форвардов в сборной серьезная конкуренция?
Да, серьезная. Будем тренироваться, кто лучше, тот и сыграет. Мы все друг друга уважаем.
Напомним, за сборную Украины в рамках квалификации чемпионата Европы Владислав Ванат сыграл в 4 матчах без результативных действий.
Популярное сейчас
- Металлист 1925 - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Силы Обороны за минувшие сутки ликвидировали 1160 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Жребий четвертьфиналов еврокубков, новости по травме Цыганкова, спарринг Шахтера. Главные новости за 15 марта
- "Не промажь 11-метровый!" Сборная Украины отправилась на решающие матчи отбора на Евро-2024
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО