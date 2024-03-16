Ванат: Все играют на победу. Одна игра — с кем угодно будет сложно

Нападающий сборной Украины и "Динамо Киев" Владислав Ванат рассказал о том, как проходит подготовке к матчу плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

Украине вообще не очень везет в плей-офф. Как будет на этот раз?

Я не знаю, не могу загадывать. Надеюсь, что тренеры нас подготовят, и мы покажем свою лучшую игру.

Что о Боснии и Герцеговине можешь сказать?

Ближе к игре мы разберем эту команду, тогда можно будет что-то сказать. Но на этой стадии, я думаю, уже нет проходных соперников. Все играют на победу. Одна игра — с кем угодно будет сложно.

Что усиливает нашу мотивацию?

Наши болельщики. Наши воины, которые защищают Украину. Хочется сказать им очень большое спасибо и их порадовать.

Как поддерживаете новичка сборной — Владимира Бражко?

Он к этому готовился очень долго и был очень рад. Считаю, что в такой команде никого не надо как-то особенно поддерживать. Всё он знает.

Среди форвардов в сборной серьезная конкуренция?

Да, серьезная. Будем тренироваться, кто лучше, тот и сыграет. Мы все друг друга уважаем.