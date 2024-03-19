Скауты Ювентуса будут просматривать двух игроков Шахтера в матче против БиГ

"Ювентус" отправит своих представителей на полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина, сообщает Tuttosport.

По информации издания, скауты туринского клуба вживую будут наблюдать за игрой двух украинцев "Шахтера" - полузащитника Георгия Судакова и нападающего Даниила Сикана.

"Старая Синьора" планирует провести переговоры с донецким клубом, чтобы снизить стоимость трансфера Судакова, поскольку не готовы платить 100 миллионов евро.

Также "бьянконери" заинтересовались Сиканом. 22-летний форвард привлек внимание туринцев хорошей игрой головой и скоростью. "Ювентус" считает, что он стоит существенно меньше - около 6 миллионов евро.

Игра между Боснией и Герцеговиной и Украиной состоится 21 марта в Зенице. Начало - в 21:45 по Киеву.