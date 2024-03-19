  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Скауты Ювентуса будут просматривать двух игроков Шахтера в матче против БиГ
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скауты Ювентуса будут просматривать двух игроков Шахтера в матче против БиГ

Национальная сборная Украины

Туринцы интересуются двумя украинцами

Скауты Ювентуса будут просматривать двух игроков Шахтера в матче против БиГ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Ювентус" отправит своих представителей на полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина, сообщает Tuttosport.

По информации издания, скауты туринского клуба вживую будут наблюдать за игрой двух украинцев "Шахтера" - полузащитника Георгия Судакова и нападающего Даниила Сикана.

"Старая Синьора" планирует провести переговоры с донецким клубом, чтобы снизить стоимость трансфера Судакова, поскольку не готовы платить 100 миллионов евро.

Также "бьянконери" заинтересовались Сиканом. 22-летний форвард привлек внимание туринцев хорошей игрой головой и скоростью. "Ювентус" считает, что он стоит существенно меньше - около 6 миллионов евро.

Игра между Боснией и Герцеговиной и Украиной состоится 21 марта в Зенице. Начало - в 21:45 по Киеву.

По теме
yellow-arrow
"Смотрим на динамику". Ребров рассказал о ходе восстановления Цыганкова
yellow-arrow
Мудрик: В плей-офф нужно не раскачиваться, а сразу выходить и брать свое
yellow-arrow
Уже судил эти команды. Известна бригада арбитров матча Босния и Герцеговина - Украина
Украина Босния и Герцеговина Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Даниил Сикан Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tuttosport
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости