Шапаренко: 10-й номер в сборной отошел Мудрику? Пусть играет

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко рассказал о своем отношении к тому, что пока он был травмирован, его 10-й номер отошел Михаилу Мудрику.

– Как будете разбираться?

- Да ничего, пусть играет. Мне не очень важно, под каким номером выступать.

Главное - добывать достойный результат и приносить пользу команде. А под каким номером я буду это делать – мне безразлично.