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Шапаренко: 10-й номер в сборной отошел Мудрику? Пусть играет

Национальная сборная Украины

Главное - результат

Шапаренко: 10-й номер в сборной отошел Мудрику? Пусть играет

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко рассказал о своем отношении к тому, что пока он был травмирован, его 10-й номер отошел Михаилу Мудрику.

– Как будете разбираться?

- Да ничего, пусть играет. Мне не очень важно, под каким номером выступать.

Главное - добывать достойный результат и приносить пользу команде. А под каким номером я буду это делать – мне безразлично.

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Украина Николай Шапаренко Михаил Мудрик
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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