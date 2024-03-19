Национальная сборная Украины
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Шапаренко: 10-й номер в сборной отошел Мудрику? Пусть играет
Главное - результат
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Хавбек
– Как будете разбираться?
- Да ничего, пусть играет. Мне не очень важно, под каким номером выступать.
Главное - добывать достойный результат и приносить пользу команде. А под каким номером я буду это делать – мне безразлично.
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Источник:ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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